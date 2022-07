Facebook-Mutterkonzern : Meta auf Schrumpfkurs

Aktualisiert am

New York

Der Facebook-Mutterkonzern meldet erstmals einen Umsatzrückgang und erwartet vorerst keine Erholung. In Europa verliert Facebook Nutzer.

Schlechte Aussichten: Die Kurszahlen von Meta schrumpfen – und Besserung ist nicht in Sicht. Bild: AFP

Die Serie schlechter Nachrichten aus der Technologiebranche geht weiter: Meta, der Mutterkonzern des sozialen Netzwerks Facebook, meldete am Mittwoch nach Börsenschluss zum ersten Mal überhaupt einen Umsatzrückgang. Der Konzern rechnet auch mit keiner schnellen Erholung und stellte für das dritte Quartal ein weiteres Minus in Aussicht. Die Zahlen waren schlechter als erwartet, und der Aktienkurs notierte nachbörslich knapp 3 im Minus. Seit Jahresbeginn hat die Meta-Aktie rund 50 Prozent an Wert verloren.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York. Folgen Ich folge



Der ungewöhnliche Umsatzrückgang kam nicht ganz überraschend, schon in seinem Ausblick bei der Vorlage der letzten Quartalszahlen im April hatte Meta davor gewarnt. Das Unternehmen leidet nach eigener Aussage unter einem „schwachen Nachfrageumfeld für Werbung“. Meta macht den größten Teil seines Umsatzes mit Onlinewerbung. Auch einige andere Internetkonzerne haben in den vergangenen Tagen schon schlechte Ergebnisse vorgelegt. Der Google-Mutterkonzern Alphabet etwa meldete ein deutlich gesunkenes Umsatzwachstum bei seiner Videoseite Youtube. Twitter und der Snapchat-Mutterkonzern Snap enttäuschten mit ihren Zahlen.

Konkurrenz von Tiktok

Metas Umsatz fiel im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent auf 28,8 Milliarden Dollar und verfehlte damit leicht die Prognosen von Analysten. Weil die Kosten des Unternehmens aber weiterhin deutlich stiegen, stürzte der Nettogewinn um 36 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar ab. Der Gewinn je Aktie von 2,46 Dollar lag um 13 Cent unter den Erwartungen.

Der Internetgigant sieht sich nun gezwungen, noch stärker auf die Kostenbremse zu drücken. Er erwartet nun für das Gesamtjahr Kosten von 85 Milliarden bis 88 Milliarden Dollar, im April war noch von 87 Milliarden bis 92 Milliarden Dollar die Rede, und auch das war schon eine Korrektur nach unten.

Eine schlechte Nachricht lieferte Meta aus dem europäischen Markt: Hier ging die Zahl der täglichen Nutzer des Stammdienstes Facebook zum ersten Mal seit einem Jahr zurück, sie fiel gegenüber dem ersten Quartal von 307 Millionen auf 303 Millionen. Auf der ganzen Welt stiegen die Nutzerzahlen leicht.

Mehr zum Thema 1/

Meta kämpft sowohl bei Facebook als auch bei Instagram mit immer stärkerer Konkurrenz durch die vor allem für Kurzvideos bekannte Smartphone-App Tiktok. Der Konzern hat bei seinen Diensten einige Funktionen eingeführt, die mit Tiktok vergleichbar sind.

Mitgründer und Vorstandsvorsitzender Mark Zuckerberg hat kürzlich in einer Mitarbeiterversammlung gesagt, Meta wolle in diesem Jahr deutlich weniger Softwareentwickler einstellen als bisher geplant. Mit Blick auf die allgemeine wirtschaftliche Lage gab er eine sehr pessimistische Einschätzung ab: „Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, dieser Abschwung könnte einer der schlimmsten in der jüngeren Geschichte sein.“