Managerin selbstkritisch : „Facebook ist auch eine lernende Organisation“

Mit Milliarden von Nutzern wächst die Verantwortung: In Büros wie diesen versuchen Facebook-Mitarbeiter Falschinformationen zu entdecken und zu bekämpfen. Bild: AFP

Frau Gifford, Sie sind die ranghöchste Deutsche bei Facebook. Wie sieht dieser Konzern, der auf viele sehr groß, mächtig und unnahbar wirkt, von innen aus? Geben Sie uns mal einen Einblick.

Das habe ich mich natürlich auch gefragt, als ich vor knapp zwei Jahren den Anruf erhielt und gefragt wurde, ob ich für Facebook arbeiten und die zentraleuropäische Region betreuen möchte. Als Deutsche habe ich auch gedacht: Das ist ein Riesenkonzern, nicht immer so positiv in den Me­dien – will ich das? Ich habe dann insgesamt neun Gespräche geführt und habe Menschen getroffen, die wirklich jeden Morgen aufstehen und sagen: Wir werden diesen Konzern noch besser machen, wir werden den Datenschutz besser umsetzen, wir stehen für 3,4 Milliarden Menschen auf unseren Plattformen.