Fabrik in Grünheid : Tesla muss warten

Zuerst sollte es im Sommer so weit sein, dann im Herbst, zuletzt war von Dezember die Rede. Doch je länger sich das Genehmigungsverfahren für das Werk des amerikanischen Elektroautoherstellers Tesla in Grünheide hinzieht, desto mehr zeichnet sich ab: In diesem Jahr wird das wohl nichts mehr. Dies bestätigt jetzt auch der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). „Ich gehe derzeit davon aus, dass die Entscheidung über den Genehmigungsantrag zu Jahresbeginn kommt“, sagte er der F.A.Z. Das geplante Tesla-Happy-End bis zum Jahresende fällt aus.

Grund für die Verzögerung ist dem Vernehmen nach der lange Erörterungstermin mit Gegnern des Projekts im September. Statt der ursprünglich geplanten ein bis zwei Tage zog sich dieser über acht Tage hin. Entsprechend lang wurde das Protokoll mit allen Wortbeiträgen, das nun zur Prüfung beim zuständigen Landesumweltamt liegt. Noch geht Steinbach aber davon aus, dass die Verzögerung das Projekt nicht ausbremst. „Tesla hält – so weit ich weiß – weiterhin an seinem Zeitplan zum Produktionsstart fest.“ Das Ziel des Unternehmens war, spätestens im Juli 2021 mit der Produktion zu beginnen.

Die Bauarbeiten stocken

Trotz der noch fehlenden Genehmigung stehen auf dem Gelände südöstlich von Berlin schon die ersten Hallen. Tesla hat in den vergangenen Monaten etliche vorzeitige Baumaßnahmen nach Paragraph 8a des Bundesimmissionsschutzgesetzes beantragt und auch genehmigt bekommen – immer verbunden mit dem Hinweis des Landesumweltamts, dass Tesla auf eigenes Risiko baut, notfalls alles wieder abreißen müsste. Dieses Verfahren stockt nun allerdings, weil Tesla eine geforderte Sicherheitsleistung für mögliche Rückbaukosten bislang nicht gezahlt hat. Die Frist dafür lief am 17. Dezember ab. Deshalb muss Tesla die Arbeiten an der Lackieranlage nun stoppen, die das Umweltamt erst Anfang Dezember erlaubt hatte. Neue Zahlungsfrist ist der 4. Januar. „Die Arbeiten können weitergehen, wenn die Sicherheit hinterlegt ist“, sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums. Die Rede ist von 100 Millionen Euro. Tesla wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern.

Auch die Anfang Dezember genehmigte Rodung von weiteren 83 Hektar Wald – das ist fast noch mal so viel, wie Tesla für den ersten Bauabschnitt gerodet hat – muss ruhen. Das liegt aber nicht nur an der fehlenden Sicherheitsleistung. Naturschutzverbände hatten gegen die Genehmigung geklagt, weil sie befürchten, dass die auf dem Gelände lebende streng geschützte Schlingnatter sowie die Zauneidechse durch das Abholzen gefährdet sind. Diese befänden sich in ihren Winterquartieren. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg prüft den Sachverhalt, bis dahin dürfen keine weiteren Bäume gefällt werden.

Investitionsvolumen: 4 Milliarden Euro

Schon im Oktober hatte es mehrfach Zwischenfälle gegeben, die den ambitionierten Zeitplan von Tesla-Chef Elon Musk in Gefahr brachten. Damals stellte der örtliche Versorger Tesla wegen einer unbezahlten Rechnung das Wasser ab. Zwar war das Geld wenig später da und die Bauarbeiten konnten weitergehen. Kurz darauf hakte es allerdings schon wieder: Der bisherige Projektleiter Evan Horetsky, der zuvor schon die Tesla-Fabrik im chinesischen Schanghai hochgezogen hatte, musste überraschend gehen. Es wird gemunkelt, dass der – von der Landesregierung sehr geschätzte Ingenieur – das Projekt in den Augen von Musk nicht schnell genug vorangetrieben hat. Laut Branchenkreisen leitet seit November der frühere Ford-Manager Andre Thierig das Vorhaben. Im Karrierenetzwerken ist er noch als Leiter der Lackiererei gelistet.

Die Ansiedlung der Tesla-Fabrik in Grünheide gilt als eines der wichtigsten Industrieprojekte in Deutschland. 4 Milliarden Euro will der Elektroautohersteller in sein erstes Werk in Europa investieren. Zunächst sollen rund 12.000 Mitarbeiter bis zu 500.000 Autos im Jahr produzieren. Langfristig könnte die Mitarbeiterzahl auf bis zu 40.000 wachsen. Tesla plant auch, auf dem Gelände eine Batteriezellenfertigung aufzubauen. Für diese Erweiterung der Fabrik – die unter Umweltschützern noch kritischer gesehen wird – hat das Unternehmen bislang aber noch keinen Bauantrag eingereicht.

Zumindest eines läuft weiter unter Hochdruck: die Personalsuche. „Stand heute haben wir Tesla mit mehr als 1000 Bewerberinnen und Bewerbern zusammengebracht“, sagte Jochem Freyer, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Frankfurt (Oder), der F.A.Z. Die Auswahlverfahren liefen an. „Unsere erste Vermittlung war der Leiter eines Unternehmensbereichs, aber der Schwerpunkt wird bei den Produktionsmitarbeitern liegen.“ Die Einstiegsgehälter sollen bei 2700 Euro brutto im Monat liegen, für ausgebildete Arbeitskräfte bei 3500 Euro. Aufmerksam beobachtet wird das alles von der IG Metall. Die Gewerkschaft dringt darauf, dass Tesla nach Tarif bezahlen und die deutsche Mitbestimmung respektieren soll. Derzeit dürfte den Hersteller aber vor allem eines interessieren: dass es auf der Baustelle schnell wieder vorangeht.