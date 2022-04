F.A.Z.-Stellenradar : Der Krieg verschärft auch die Personalnot

Unternehmen mit Sitz in Deutschland haben von Anfang Januar bis Ende März dieses Jahres angekündigt, knapp 53 000 Stellen schaffen zu wollen – etwa fünfmal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Der Wert ist außergewöhnlich hoch und entspricht fast dem gesamten Stellenaufbau, der im kompletten Vorjahr angekündigt wurde, wie der vierteljährlich durch das F.A.Z.-Archiv ermittelte Stellenradar zeigt. Zwar ist das erste Quartal eines jeden Jahres traditionell der Zeitraum, in dem die Unternehmen in der Regel die meisten Jobprogramme ankündigen. Doch gab es seit Erhebung des F.A.Z.-Stellenradars von 2005 an nur drei Auftaktquartale mit noch größerem Stellenaufbau als aktuell – und zwar in den Jahren 2019, 2015 und 2012.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Den mit Abstand größten Personalbedarf hat demnach momentan die Deutsche Bahn. 21 000 Mitarbeiter sucht das Staatsunternehmen und schaut sich dabei sogar im Ausland um – etwa nach Lokführern aus Spanien, Busfahrern aus Rumänien oder Oberleitungsbauern aus der Ukraine, wie Bahn-Personalchef Martin Seiler Mitte Februar dem „Handelsblatt“ sagte. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine bietet die Deutsche Bahn nun auch ein Beratungs- und Jobprogramm extra für ukrainische Flüchtlinge an.