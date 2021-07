Dennoch habe es Vorteile, wenn der Absatz fairer Mode ansteigt, sagt Gisela Burckhardt. Sie ist Vorstandsvorsitzende des Vereins Femnet, der sich für Rechte von Frauen in der Bekleidungsindustrie einsetzt. Denn es seien vor allem Frauen, die dort beschäftigt sind, sagt sie – etwa in Bangladesch beziffert sie den Frauenanteil in Textilfabriken auf bis zu 80 Prozent. Burckhardt glaubt, dass wenn der Absatz von fairer Mode steigt, auch „der Druck auf die konventionellen Unternehmen“ in der Branche steige. Denn dieser weit größere Teil der Textilindustrie sei häufig von niedrigen Löhnen und prekären Arbeitsverhältnissen geprägt, kritisieren Organisationen wie Femnet.



Die Organisation „Fairwear Foundation“ berechnete einmal beispielhaft, wer an einem T-Shirt für 29 Euro eigentlich wie viel verdient. Der kleinste Anteil geht demnach an die Arbeiter, also die Näherinnen. Doch auch wenn ein Produkt teuer ist, steht das nicht notwendigerweise für bessere Arbeitsbedingungen oder bessere Löhne für die produzierenden Arbeiter – darauf weisen Fachleute regelmäßig hin.