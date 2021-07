Der Siemens-Konzern dagegen spaltet einen Geschäftsbereich nach dem anderen ab, um den Einzelteilen mehr Spielraum und den Eigentümern höhere Renditen zu verschaffen. Eigentlich heißt es, das Ganze sei mehr wert als die Summe der Teile. Siemens geht vom Gegenteil aus. Die Medizintechnik ist unter dem Namen Siemens Healthineers seit gut drei Jahren erfolgreich an der Börse, Siemens Energy seit September. Der Umsatz des verbliebenen Siemens-Rumpfes ging wegen der jüngsten Abspaltung um ein Drittel zurück, dafür taucht die ehemalige Elek­tro- und Energiesparte in diesem Jahr erstmals als separates Unternehmen in unserem Ranking auf (Platz 23). Gemeinsam erzielten die drei Siemens-Gesellschaften mit mehr als 84 Milliarden Euro einen nur knapp 3 Prozent niedrigeren Umsatz als im Vorjahr. Der Abstieg des Siemens-Rumpfes vom 6. auf den 13. Platz folgt also unternehmerischen Weichenstellungen und hat mit Corona nichts zu tun.



Schlimm aber trifft die Pandemie Großunternehmen aus der Transport-, Reise- oder Warenhausbranche. Der Umsatz der Deutschen Lufthansa brach wegen gestrichener Urlaubs- und Dienstreisen sowie geschlossener Flughäfen um fast 63 Prozent ein. Lufthansa verzeichnete den größten Umsatzeinbruch auf unserer Liste, gefolgt vom Reiseunternehmen TUI, das 58 Prozent einbüßte. Noch schlimmer erging es dem Flughafenbetreiber Fraport, der Duty-free-Kette Gebr. Heinemann, dem Reisedienstleister FTI, dem Autovermieter Sixt sowie Galeria Karstadt Kaufhof. Sie tauchen wegen eingebrochener Umsätze gar nicht mehr in unserer diesjährigen Tabelle der Großunternehmen auf. Dagegen schaffte HelloFresh dank einer Verdopplung des Umsatzes den Sprung unter die 200 Großunternehmen. Der Versender von Kochboxen für zu Hause ist ein Corona-Gewinner, weil Restaurants schließen mussten und verhinderte Gäste versuchten, selbst zu kochen. Zutaten und Rezept brachte HelloFresh bis an die Tür. Von Dauer wird dieser Erfolg nur sein, wenn Kochen auch nach der Pandemie Gewohnheit bleibt. Die Börse glaubt das übrigens nicht, was daran zu sehen war, dass Meldungen über Impfstofferfolge im vergangenen Jahr die Kurse von Corona-Gewinnern wie HelloFresh wieder fallen ließen.