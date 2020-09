Trigema-Chef Grupp über Hertha : „Gestern noch hat man versucht, mich zu hintergehen“

Aktualisiert am

Die sogenannte Alte Dame hat bekanntlich große Pläne. Ein „Big City Club“ will Hertha BSC werden. Der Investor Lars Windhorst steckt insgesamt 374 Millionen Euro in den Verein und hält sogar die Meisterschaft perspektivisch für möglich. Entsprechend illuster sind die Sponsoren, von denen in Berlin die Rede ist: der Elektro-Autohersteller Tesla oder der Digitalkonzern Amazon – Avantgarde soll es sein. Mögliche Einnahmen von 20 Millionen Euro im Jahr werden kolportiert.

Doch kurz vor der Saison steht der Verein ohne Hauptsponsor da: Die Brust, die breiter werden sollte, ist leer. Deshalb ist nun offenbar der Preis deutlich gesunken, und statt Elon Musk oder Jeff Bezos ist ein anderer Unternehmer kontaktiert worden, an dem sich die Geister scheiden: Wolfgang Grupp, der Chef von Trigema. Der war einst schon mal Hertha-Hauptsponsor – und hat das aktuelle Angebot dankend abgelehnt, wie er im Gespräch aufgebracht erzählt.