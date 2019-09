F.A.Z. exklusiv : Neue Betrugsvorwürfe gegen Bosch

Verantwortung, Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Legalität – für diese Werte will die Robert Bosch GmbH stehen. So heißt es auf der Internetseite. Auch die Compliance, also die Regeltreue, sei ein fester Bestandteil des unternehmerischen Wertekanons. „Mit weltweit gültigen Verhaltensregeln möchten wir unsere Mitarbeiter, unser Unternehmen sowie unsere Kunden und Partner schützen“, wirbt Bosch-Chef Volkmar Denner persönlich für ein ethisch einwandfreies Geschäftsgebaren.

Doch gerade der Abgasskandal hat an diesem Leitbild gekratzt. Zuletzt musste der Automobilzulieferer ein Bußgeld von fast 90 Millionen Euro für unzulässige Motorsteuergeräte zahlen. Dass Bosch es mit seinen Vorgaben nicht immer so genau nimmt, ist der Verdacht, den ein neuer Rechtsstreit nahelegt, der bisher nicht öffentlich geworden ist. Die Vorwürfe sind heikel.

Eine ehemalige Führungskraft aus dem Qualitätsmanagement hat die Bosch GmbH auf Zahlung von Schmerzensgeld verklagt. Nach einem gescheiterten Gütetermin findet am nächsten Donnerstag die Kammerverhandlung am Arbeitsgericht Heilbronn statt. Die F.A.Z. hat Kenntnis von der Klageschrift, internen Mails, Korrespondenzen und Protokollen.

Der frühere Gruppenleiter im Geschäftsbereich Chassis System Control (Fahrerassistenzsysteme) am Standort Abstatt hat zudem eine Strafanzeige gegen drei vorgesetzte Bosch-Manager wegen des Verdachts des Betrugs und der Nötigung erstattet. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Heilbronn. Wie ernst Bosch den Streitfall offensichtlich nimmt, zeigt, dass zur Verteidigung in dem Arbeitsgerichtsprozess eine der führenden deutschen Großkanzlei beauftragt worden ist.

Streit um Softwareprüfung

Der Ingenieur gibt an, sich pflichtgemäß gegenüber Vorgesetzten gewehrt zu haben, dass sicherheitsrelevante Software für die Serienfertigung in Fahrzeugen freigegeben wurde, die keinen erforderlichen Prüf- und Freigabeprozess durchlaufen hatte. Der Widerstand soll ihn die berufliche Zukunft im Unternehmen gekostet haben, behauptet er.

Es geht um eine Software fürs Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP). Diese kann Autos aktiv abbremsen und in Grenzsituationen zum Beispiel auch ein Schleudern oder Ausbrechen des Fahrzeugs verhindern. Das mutmaßlich ohne erforderliche Prüfung ausgelieferte ESP-Programm könnte mit einer Rückrufaktion von Mercedes-Benz sowie des Wohnmobilherstellers Hymer vergangenes Jahr im Zusammenhang stehen.

Genannt wird in den Dokumenten das Projekt „VS30“. Danach handelt es sich um die ESP-Software „Generation 9.3“ für den Transporter Sprinter des Kunden Daimler. Am 26. März 2018 sollte die Freigabe erfolgen, doch der Zeitplan geriet unter Druck, nachdem der Ingenieur laut Unterlagen umfassendere Software-Probleme in diesem und weiteren Projekten identifiziert hatte. In einer Mail vom 28. Februar 2018 wies er alle ihm zugeordneten Projektleiter auf die Defizite hin und verlangte, dass sie Sorge zu tragen hätten für eine ordnungsgemäße Auslieferung.

„Pragmatisches Vorgehen“

Währenddessen hätten die Vorgesetzten des Gruppenleiters angesichts des pressierenden Sprinter-Projekts VS30 ein „pragmatisches Vorgehen“ und das Umgehen der vorgeschriebenen Prüfprozesse verlangt, so der Vorwurf. Der Kläger will sich geweigert und auf ein aus seiner Sicht regelgerechtes Verfahren bestanden haben. Zur korrekten Freigabe sicherheitsrelevanter Produkte existieren bei Bosch verbindliche Vorgaben an Mitarbeiter auch mit Hinweisen zur Produkthaftung. Der Ingenieur gibt an, von den Vorgesetzten unter Druck gesetzt und kaltgestellt worden zu sein.

Er meldete am 29. März 2018 in einer Mail seiner Anwältin an Bosch-Chef Denner einen Compliance-Verstoß in einer sechsseitigen Erklärung. Dort wurde der Verlauf der internen Verwerfungen dargestellt. Leider, so heißt es in der Mitteilung der Anwältin, seien die „bisherigen Meldungen“ an den nächst höheren Vorgesetzten, die Personalabteilung sowie den Compliance-Officer des Geschäftsbereichs „nicht zielführend“ gewesen. Ihrem Mandanten sei „kurzerhand seine Verantwortung entzogen“ worden, damit er die Freigabe der „risikobehafteten Software“ nicht habe stoppen können.