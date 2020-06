Testat der Wirtschaftsprüfer : Letzte Chance für den Wirecard-Vorstand

Vorstandschef Markus Braun will endlich die immer wieder verschobene Bilanz vorlegen, denn auch seine Zukunft hängt am Urteil der Wirtschaftsprüfer. An der Börse gerät das Unternehmen für eine Durchsuchung im Zusammenhang mit einer Bafin-Anzeige unter Druck.

Erfolge in der Vergangenheit zählen jetzt nicht mehr: Die Zukunft von Vorstandschef Markus Braun und seinen drei Vorstandskollegen hängt am Testat der Wirtschaftsprüfer. Bild: Picture-Alliance

Der Aktienkurs des Zahlungsdienstleisters Wirecard ist zum Wochenstart deutlich gefallen, weil die Finanzaufsicht Bafin den Vorstand wegen möglicher Marktmanipulation angezeigt hat. Das ist bloß der jüngste Ausschlag in einer langen Negativserie von Ereignissen, die das Vertrauen der Anleger in die Transparenz und Glaubwürdigkeit des Unternehmens erschüttert haben. Der Kurs verminderte sich im frühen Handel um bis zu 7 Prozent, später erholte er sich wieder etwas.

Wenn Markus Braun, der Vorstandsvorsitzende von Wirecard, in zehn Tagen die Jahresbilanz seines Konzerns vorlegt, werden die Zahlen zu Umsatz und Gewinn eine untergeordnete Rolle spielen. Viel wichtiger ist die Frage, ob die Wirtschaftsprüfer von EY (vormals Ernst & Young) zuvor ein uneingeschränktes Testat abgegeben haben. Denn von diesem EY-Urteil hängt zum einen die Glaubwürdigkeit des Dax-Konzerns ab, der für Händler und Verbraucher in aller Welt Zahlungen im Internet abwickelt. Zum anderen entscheidet EY indirekt auch über das Schicksal von Braun und seinen drei Vorstandskollegen, deren Verträge allesamt am Jahresende auslaufen: Ohne lupenreines Testat, so viel dürfte ihnen klar sein, kann der Aufsichtsrat dem Vorstand unmöglich das Vertrauen aussprechen.

Der Druck sei jetzt „maximal groß“, heißt es in der Konzernzentrale in Aschheim bei München. Dort war am vergangenen Freitag die Staatsanwaltschaft München I mit einer Handvoll Beamter angerückt und hatte die Geschäftsräume durchsucht sowie die Festplatten der Computer kopiert. Auslöser für die Razzia war eine Strafanzeige der Finanzaufsicht Bafin wegen des Verdachts auf Marktmanipulation im Vorfeld der Veröffentlichung des KPMG-Sonderberichts Ende April.

Beschädigtes Vertrauen am Kapitalmarkt

Die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft und die Anzeige der Bafin haben die Position von Braun, der Wirecard binnen zwei Jahrzehnten von einem Start-up-Unternehmen zu einem führenden Technologiekonzern gemacht hatte, erheblich geschwächt. Erfolge in der Vergangenheit zählen jetzt nicht mehr, es geht allein darum, das beschädigte Vertrauen am Kapitalmarkt zurückzugewinnen. Selbst langfristig orientierte Investoren zweifeln an der Führung, die Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka forderte gar den Rücktritt Brauns und angelsächsische wetten ohnedies seit Monaten Unsummen darauf, dass der Aktienkurs von Wirecard weiter abstürzt. Deshalb ist das EY-Testat so wichtig.

Der Druck ist aber auch auf Seiten der Abschlussprüfer enorm. EY hat sein Testat bereits verschoben, um den kritischen KPMG-Bericht berücksichtigen zu können. An diesem Montag wird eine Gruppe von Privataktionären eine Klage gegen EY einreichen. Sie werfen den Prüfern eine Bestätigung „ins Blaue hinein“ vor. Nach Einschätzung der Rechtsanwälte Wolfgang Schirp und Marc Liebscher, die die Anleger vertreten, hat EY im Bestätigungsvermerk für den vergangenen Jahresabschluss nicht moniert, dass für rund 1 Milliarde Euro angebliche Treuhandguthaben keine Saldenbestätigungen vorgelegen haben: „Das Nichtvorliegen der Saldenbestätigungen ergibt sich nach unserem Dafürhalten aus dem KPMG-Bericht. Bei einer solchen Sachlage hätte das Testat von EY entweder eingeschränkt oder zumindest um eine Ergänzung erweitert werden müssen.“