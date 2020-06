EY-Studie : „Unter den Therapeutika bleiben am Ende drei bis vier Präparate übrig“

In der Entwicklung einer Impfung gegen das Coronavirus sind viele Pharmakonzerne, Biotechunternehmen, Universitäten und Institute engagiert. Und dennoch: „Es gibt keine Garantie für einen sicheren und wirksamen Impf- beziehungsweise Wirkstoff“, betonte Branchenfachmann Alexander Nuyken von der Unternehmensberatung EY am Montag während der Präsentation einer Studie zu den 21 größten Pharmakonzernen auf der Welt. Schließlich forsche man beispielsweise auch schon seit 30 Jahren erfolglos an einem Impfstoff gegen Malaria. Er schätzt deshalb auch, dass viele Gelder, die derzeit in die Entwicklung flössen, umsonst investiert würden.

Ilka Kopplin Redakteurin in der Wirtschaft. F.A.Z.

„Nach unserer Einschätzung werden 97 Prozent der derzeit erprobten Impfstoffe nicht das Licht der Welt erblicken“, sagte er. Allerdings machte er auch deutlich: „Für das Unternehmen, das den Impfstoff hat, wird es ein Gamechanger.“ Sein EY-Kollege Gerd Willi Stürz ergänzte mit Blick auf rund 8 Milliarden Menschen, die geimpft werden müssten, und die offene Frage der Dosierung, ob es beispielsweise zwei Dosen brauche, dass das Umsatzpotential „nach oben offen“ sei.

Biontech und Curevac arbeiten an genbasierter Impfung

Wann eine Impfung auf den Markt kommen könnte, darauf wollten sich die drei Fachleute, zu denen auch Siegfried Bialojan als Vertreter für die Biotech-Branche zählt, nicht festlegen. „Es wird viel Optimismus verbreitet“, sagte Nuyken, das gelte sowohl für die Unternehmen als auch die Medien. „Ich würde mich nicht festlegen wollen, ob es noch in diesem Jahr passiert“, sagte auch Bialojan. Positiv sei allerdings, dass die Entwicklung mit Blick auf die Impfstoffkandidaten, aber auch den Ausbau der Produktionskapazitäten entsprechend beschleunigt würde.

Zunehmend mischt auch die Politik in der Entwicklung mit, indem sich verschiedene Regierungen frühzeitig Kapazitäten der Hersteller sichern und sich dafür finanziell beteiligen. Am Montag hatte die Bundesregierung sogar bekanntgegeben, bei dem Tübinger Biotechunternehmen Curevac einzusteigen. Das Mainzer Biotechunternehmen Biontech arbeitet so wie Curevac dabei an einer genbasierten Impfung.

Am weitesten ist das Präparat Remdesivir

Ob und welche Impfstoffkandidaten am Ende das Rennen machen werden, ist freilich noch nicht entschieden. Die Studienautoren zählen allein bis Anfang Juni 161 Kandidaten sowie 242 therapeutische Test-Wirkstoffe für Arzneimittel und mehr als 700 Corona-Tests. „Unter den Therapeutika bleiben am Ende drei bis vier Präparate übrig, die angewendet werden“, sagte Nuyken. Am weitesten ist das Präparat Remdesivir des Biotechunternehmens Gilead fortgeschritten, das ursprünglich gegen Ebola entwickelt worden war. In Amerika ist es für die Verwendung in Notfällen zugelassen, in Europa wurde die begrenzte Zulassung beantragt.

Analysten des Hauses Global Data zeigten sich skeptischer, da das Mittel nur bestimmten Patientengruppen geholfen habe. In einer klinischen Studie hatte sich zudem gezeigt, dass das Mittel eine Genesung um durchschnittlich vier Tage beschleunigen kann, eine statistisch signifikant geringere Sterblichkeit hatte sich jedoch nicht gezeigt.

An mehr als 2500 Krebs-Wirkstoffen wird geforscht

An den langfristigen Forschungsplänen der großen Konzerne abseits von Corona dürfte sich nach Einschätzung der EY-Fachleute derweil nichts grundlegend ändern. „Es ist zu erwarten, dass die Themen Infektionen und Antibiotika-Resistenzen vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Krise stärker in den Fokus rücken“, sagte Bialojan. „Allerdings werden die großen Firmen nicht ihre langfristigen Programme stoppen und ihre Hauptaktivität auf Covid-19 verschieben.“

Mehr zum Thema 1/

Der Fokus liegt dabei seit Jahren vor allem im lukrativen Krebsbereich. So wuchsen die Umsätze der 21 größten Pharmakonzerne im vergangenen Jahr – also noch ohne Corona-Einfluss – um rund 12Prozent auf insgesamt rund 500 Milliarden Euro – auf die größten zehn Konzerne entfiel mit rund 331 Milliarden Euro das Gros. Mit Blick auf die Therapiegebiete wird gut jeder dritte Euro mit Krebs-Arzneien umgesetzt. Im vergangenen Jahr entsprach das unter den untersuchten Konzernen insgesamt rund 174 Milliarden Euro, 20 Prozent mehr als im Vorjahr.

Auch die Produktpipelines spiegeln diesen Trend wider: An mehr als 2500 Krebs-Wirkstoffen wird geforscht, die zweitgrößte Gruppe sind Infektionskrankheiten mit rund 600 potentiellen Arzneien. Mit Infektionskrankheiten erzielten die Konzerne im vergangenen Jahr hingegen nur rund 46Milliarden Euro, ein Plus von 5 Prozent.