Die juristische Aufarbeitung des Wirecard-Skandals aus dem Jahr 2020 läuft auf Hochtouren. Wirecard-Insolvenzverwalter Michael Jaffé dürfte dem Ziel einen Schritt näher gekommen sein, von der Wirtschaftsprüfung EY Geld für die Gläubiger des insolvent gegangenen Zahlungsdienstleisters einzuklagen.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Denn das Oberlandesgericht Stuttgart hat nun einen Antrag von EY abgelehnt, mit dem die Prüfgesellschaft die von Jaffé verlangte Herausgabe von Prüfungsunterlagen stoppen wollte. Ein Gerichtssprecher bestätigte auf Anfrage der F.A.Z. einen Beschluss vom 1. März, den Antrag von EY zurückzuweisen. Zuerst hatte das Magazin „Spiegel“ über die Entscheidung berichtet.

EY war für die Prüfung der Bilanzen des Skandalunternehmens Wirecard verantwortlich und hatte dessen Aktionäre und Gläubiger viel zu spät vor einem Bilanzloch im Umfang von 1,9 Milliarden Euro gewarnt. Anleger verloren durch die Insolvenz des damaligen Dax-Mitglieds Wirecard im Juni 2020 geschätzt 20 Milliarden Euro.

Obwohl EY beteuerte, gewissenhaft geprüft zu haben und von Wirecard betrogen worden zu sein, sehen die Geschädigten einen großen Teil der Verantwortung für das Debakel auf Seiten der Wirtschaftsprüfer. Nicht nur der Wirecard-Insolvenzverwalter will daher Geld von EY einklagen. Auch zahlreiche Anlegeranwälte klagen auf Schadenersatz. So sind am Landgericht München, wo aktuell auch der große und viel beachtete Strafprozess gegen den ehemaligen Wirecard-Chef Markus Braun läuft, 1178 zivilrechtliche Schadenersatzklagen gegen EY eingegangen.

Suche nach Belegen

Worum aber ging es in dem Stuttgarter Verfahren im Einzelnen? Mit seinem aktuellen Beschluss bekräftigt das Oberlandesgericht eine Entscheidung der Vorinstanz aus dem vergangenen Jahr. Im November 2022 hatte das Landgericht Stuttgart die Wirtschaftsprüfung EY dazu verurteilt, dem Wirecard-Insolvenzverwalter die verlangten Unterlagen über die Prüfung der Wirecard-Bilanzen zu übergeben.

Der Insolvenzverwalter will in den Unterlagen nach Belegen suchen, um Forderungen gegen EY zu untermauern. Laut dem Urteil des Landgerichts muss EY zudem Fragen des Insolvenzverwalters zur Prüfung des Konzernabschlusses von Wirecard für das Geschäftsjahr 2016 beantworten. Insolvenzverwalter Jaffé will dadurch aufklären, warum EY die Wirecard-Bilanzen für das Jahr 2016 im April 2017 als korrekt bescheinigte, obwohl die Prüfer kurz vor Erteilung des positiven Testats noch gravierende Zweifelsfragen aufgeworfen hatten.

Laut einer Pressemitteilung des Landgerichts Stuttgart aus dem Dezember spielte sich das damals wie folgt ab: So hatte der für die jährliche Abschlussprüfung der Bilanzen verantwortliche EY-Partner dem Finanzvorstand von Wirecard im März 2017 mitgeteilt, dass bestimmte in den Jahren 2015 und 2016 gebuchte Umsätze nicht in angemessener Art und Weise nachgewiesen worden seien, was Konsequenzen für den Konzernabschluss haben könne.

Zu diesen ungeklärten Bilanzierungsfragen wurde sogar eine forensische Sonderuntersuchung durchgeführt. Ende März 2017 habe EY daher gedroht, den Bestätigungsvermerk für die Wirecard-Bilanz einzuschränken. Doch wenige Tage später erteilten die Wirtschaftsprüfer ein vollständiges Testat.

Wegen dieser und anderer Zweifelsfragen kommt es nicht zum ersten Mal dazu, dass EY interne Akten mit Arbeitspapieren über die Prüfung der Wirecard-Bilanzen herausgeben muss. Diese Unterlagen hatte die Prüfungsgesellschaft auch schon dem Untersuchungsausschuss des Bundestages zur Verfügung gestellt, der die Hintergründe der Wirecard-Affäre aufklären sollte.

Für Anleger und Gläubiger, die wegen der historischen Wirecard-Insolvenz viel Geld verloren haben, zählt am Ende aber nur, ob die Wirtschaftsprüfung EY für die erlittenen Schäden haften muss. Diese entscheidende Frage wurde mit dem Stuttgarter Urteil jedoch nicht entschieden. Noch nicht.