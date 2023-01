Wirecard-Wirtschaftsprüfer : EY hat viele wichtige Prüfungsaufträge verloren

Aktualisiert am

Die Zahl der von EY geprüften Unternehmen mit hoher Bedeutung ist im Geschäftsjahr 2022 eingebrochen. Liegt das am Wirecard-Skandal?

Im Blick der Öffentlichkeit: Standort der Wirtschaftsprüfung und Beratungsfirma EY in Frankfurt-Eschborn Bild: Michael Kretzer

Die wegen des Wirecard-Skandals in den Blick von Aufsehern und Öffentlichkeit gerückte Wirtschaftsprüfung EY hat im Geschäftsjahr 2022 deutlich weniger wichtige Unternehmen von öffentlichem Interesse geprüft als im Vorjahreszeitraum. Laut den Geschäftszahlen, die EY im Dezember für den deutschen Markt veröffentlicht hat, sind die mit der Prüfung von Unternehmensbilanzen erzielten Einnahmen um 1,9 Prozent zurückgegangen, während die Beratungssparten kräftig wuchsen. Das EY-Geschäftsjahr läuft vom 1. Juli bis 30. Juni.

Deutlich stärker gesunken als die Prüfeinnahmen ist die Zahl der von EY geprüften Unternehmen von öffentlichem Interesse. In dieser wichtigen Kundengruppe brachen die im Geschäftsjahr 2022 bearbeiteten Prüfungsaufträge um ein Viertel auf 135 Mandate ein. Das zeigt ein Vergleich des im Oktober veröffentlichten Transparenzberichts von EY mit dem Bericht aus dem Vorjahr. In ihren Transparenzberichten listet die Prüfungs- und Beratungsfirma jährlich alphabetisch die Unternehmen von öffentlichem Interesse auf, bei denen sie eine gesetzlich vorgeschriebene Prüfung von Jahresabschlüssen und Konzernabschlüssen durchgeführt hat.

Mandate mit hoher Bedeutung für die Öffentlichkeit

Laut Handelsgesetzbuch besteht öffentliches Interesse an einem Unternehmen, wenn es börsennotiert ist oder wenn es sich um Versicherungen oder bestimmte Kreditinstitute handelt. Die Bilanzen solcher Mandanten müssen besonders sorgfältig geprüft werden, daher legen die Auftraggeber großen Wert nicht nur auf die fachlichen Kapazitäten der beauftragten Wirtschaftsprüfung, sondern auch auf deren Reputation.

Inwieweit der starke Rückgang der Prüfmandate von EY mit dem durch den Wirecard -Skandal erlittenen Reputationsschaden zu tun hat, ist nicht eindeutig zu erkennen. Den jüngsten Rückgang der Zahl an Prüfmandaten von öffentlicher Bedeutung begründet EY mit der gesetzlich vorgeschriebenen Rotation. Die habe dafür gesorgt, dass einige Unternehmen, die zuvor von EY geprüft worden waren, den Wirtschaftsprüfer wechseln mussten. „Wir erfahren weiter großes Vertrauen unserer Mandanten“, betont EY. Das Geschäft in Deutschland entwickle sich stabil, auch sei die Auslastung über alle Service Lines, also über alle Geschäftsbereiche, insgesamt hoch. Allerdings müsste die Rotation nicht nur für den Verlust sondern auch für den Gewinn von Aufträgen sorgen.

Zählt man die jährlich von EY veröffentlichen Prüfmandate von hoher öffentlicher Bedeutung zusammen, zeigt sich zumindest eine auffällige Entwicklung: Im Geschäftsjahr 2021, also unmittelbar nach dem Wirecard-Skandal, konnte EY die Zahl seiner besonders wichtigen Prüfungskunden noch deutlich von 163 auf 180 steigern. Im Geschäftsjahr 2022 dagegen ist die Zahl dieser Mandate um 25 Prozent auf 135 eingebrochen. Die starke Veränderung liegt allerdings auch daran, dass ein einziger Mandatsverlust oft zum Abgang zahlreicher Einträge auf der Auftragsliste führen kann. Das passiert, wenn mit einem Konzern auch dessen Tochtergesellschaften als Prüfungskunden entfallen.

So hatte EY im Geschäftsjahr 2022 den Abgang der DZ Bank zu verzeichnen. Mit dem großen Zentralinstitut der genossenschaftlichen Finanzgruppe sind gleichzeitig zahlreiche weitere dazu gehörende Unternehmen von der Liste verschwunden. Das gilt etwa für den Versicherungskonzern R+V, der zum Universum der DZ Bank gehört und nun nebst zahlreicher Tochtergesellschaften nicht mehr von EY geprüft wird. Zur R+V-Gruppe zählen auch die Versicherungen Kravag und Condor mit jeweils weiteren Tochterunternehmen, die im Geschäftsjahr 2022 ebenfalls von der Liste der EY-Prüfungskunden gestrichen wurden. An weiteren namhaften Prüfmandaten hat EY die dwp Bank verloren. Sie verwaltet das Wertpapiergeschäft von vielen Volks- und Raiffeisenbanken, Sparkassen und privaten Banken.

Nicht mehr zuständig ist EY zudem für die Prüfung des Baukonzerns Bilfinger, der nun vom Konkurrenten PWC geprüft wird. Das Prüfmandat des Pharmaunternehmens Evotec hat EY an den Herausforderer BDO verloren. Im Transparenzbericht für 2022 räumt EY ein, dass das Vertrauen in die Qualität seiner Arbeit durch den Wirecard-Skandal Schaden genommen habe, und verweist darauf, umfangreiche Maßnahmen ergriffen zu haben, um die Qualität der Prüfung noch weiter zu steigern. Bald wird auch die Wirtschaftsprüferaufsicht APAS über Strafen gegen EY wegen Pflichtverletzungen bei der Prüfung der Wirecard-Bilanzen entscheiden.