Harsche Kritik bis hin zu zahlreichen Boykottdrohungen von Gastronomen haben den französischen Spirituosenhersteller Pernod Ricard dazu veranlasst, den Ende vergangenen Jahres wieder angelaufenen Export von Wodka seiner populären schwedischen Marke Absolut nach Russland auszusetzen. Die liberale schwedische Europaabgeordnete Karin Karlsbro sprach von einer „Verhöhnung der Ukraine“ und einem „schönen Geschenk für Putin“. Auf Medien wie Twitter und Facebook hagelte es in den vergangenen Tagen noch weitaus wüstere Beschimpfungen.

Selbst Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson zeigte sich „sehr überrascht“ von dem wieder aufgenommenen Export und nannte dies eine „sehr seltsame Aktion“. Der Protest ging so weit, dass eine für diesen Sommer geplante Ausstellung im Regionalmuseum in Kristianstad im Streit um den Russlandexport abgesagt wurde. „Es ist traurig, dass wir so kurz vor der Veranstaltung absagen müssen, aber wir wollen nicht mit der Verletzung der Sanktionen in Verbindung gebracht werden“, sagte Museumsdirektor Henrik Borg im schwedischen Radio. Bei der Ausstellung „Fashion Cocktail“ hätten die Kleidungsstücke und Bilder aus der Modekollektion von Absolut gezeigt werden sollen.

Beim französischen Pernod-Ricard-Konzern, der den Hersteller des im südschwedischen Åhus gebrannten Absolut-Wodkas 2008 für 5,6 Milliarden Euro übernommen und insgesamt 240 Getränkemarken wie Jameson, Ramazzotti und Ballantine’s, Malibu, Mumm und Lillet in seinem Portfolio hat, bedauert man die Aufregung und die „sehr starken Emotionen“ in Schweden.

Es gehe darum, die rund 300 Mitarbeiter zählende Belegschaft in der russischen Vertriebstochtergesellschaft zu schützen und weiterzubeschäftigen und neben einer vorsätzlichen Insolvenz in dem Land auch die Entstehung eines Parallelmarkts zu verhindern. Schließlich blühe in Russland der Handel mit westlichen Produkten, selbst jener Hersteller, die ihren Rückzug aus Russland erklärt haben. Bei Pernod Ricard spricht man von „Markenkontrolle“.

Verschmerzbarer Rückzug

Allzu bedeutsam ist der russische Markt für den Konzern mit seinen rund 19.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von knapp 11 Milliarden Euro nicht. In der Vergangenheit habe man dort rund 3 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet, während es allein in den USA knapp 20 Prozent waren, erklärte ein Sprecher – und betonte, dass Werbeinvestitionen in Russland unabhängig von dem wieder aufgenommenen Export suspendiert bleiben.

Zudem halte man sich strikt an alle Sanktionen, die in der Europäischen Union verhängt wurden, den Vertrieb von Spirituosen in Russland aber eben nicht untersagten. Pausiert worden war der Spirituosenexport mit Beginn des Ukrainekriegs. Damit leerten sich jedoch die russischen Lager.

Verschmerzen dürfte Pernod Ricard den Exportstopp auch deshalb, da er einzig und allein Absolut betrifft, das in Russland nach Angaben des Konzernsprechers „ein sehr geringes Volumen im Vergleich zum Rest unseres dortigen Portfolios“ aufweist, wenngleich keine exakten Zahlen kommuniziert werden. Die Aktie des französischen Spirituosenherstellers hat in den vergangenen Tagen kaum auf den Streit reagiert. Pernod Ricard wird an der Börse mit rund 55 Milliarden Euro bewertet.