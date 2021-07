Branson, Bezos & Co. : „Dies ist nicht die Zeit für Weltraumtourismus“

Annette Toivonen ist Autorin und Dozentin an der Haaga-Helia University of Applied Sciences in Helsinki. Sie leitet dort den Kurs „Verantwortungsbewusster Weltraumtourismus“, der sich an Studenten mit Schwerpunkt Tourismus oder Luftfahrt richtet und nach ihren Angaben wohl der einzige seiner Art ist. Sie sagt, das Angebot stoße auf großes Interesse, sie habe bislang 250 Teilnehmer gehabt. Toivonen hat auch ein Buch mit dem Titel „Nachhaltiger Weltraumtourismus“ geschrieben. Sie sagt, sie sei nicht grundsätzlich für oder gegen Vergnügungsreisen ins All, sondern ihr gehe es darum, Vor- und Nachteile zu beleuchten. Ihren Studenten versucht sie zu vermitteln, was man tun kann, um das Geschäft auf nachhaltige Weise zu betreiben. Toivonens Hoffnung: Dass davon etwas hängen bleibt, sollten die Studenten einmal für ein solches Weltraumunternehmen arbeiten.

Frau Toivonen, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie Richard Bransons Flug ins All verfolgt haben?