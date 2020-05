Nationalismus in China : Ausländer „entsorgen“

China öffnet sich. Ein wenig. Einen Spalt breit, gerade groß genug, dass 200 Deutsche hindurchschlüpfen können. So viele Plätze hat die Lufthansa-Maschine aus Frankfurt, die am 25. Mai in Richtung Schanghai abheben soll. Gechartert hat sie die deutsche Industrie nach monatelangen Verhandlungen mit der Regierung in Peking. So sollen ein paar der deutschen Manager und Spezialisten an ihren Arbeitsplatz zurückkehren dürfen. Dort werden sie schmerzlich vermisst, nachdem das Land Ende März seine Grenzen selbst für jene Ausländer geschlossen hat, die ihren Wohnsitz in der Volksrepublik haben.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Auch Ehefrauen und Kinder der meist männlichen Expats sollen mitfliegen. Zu Jahresbeginn waren sie nach dem Ausbruch des Virus in China nach Deutschland geflüchtet. Viele Väter haben in der Volksrepublik ausgeharrt und ihre Liebsten seit Monaten nicht gesehen. Die Familienzusammenführung in Schanghai soll unter den Ausländern die Stimmung „wenigstens ein wenig heben“, sagt Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer. Denn die ist auf dem Tiefpunkt. Vor allem in der deutschen Autoindustrie, so ist aus den Unternehmen zu hören, machten Ehefrauen ihren Männern „Wahnsinnsdruck“, den Entsendungsvertrag in China nicht zu verlängern und zurückzukehren nach München, Stuttgart, und Wolfsburg.