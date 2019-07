Die Bundesregierung will Tricksereien zur Umgehung der Grunderwerbsteuer einen wirksameren Riegel vorschieben. Das Bundeskabinett wird dazu an diesem Mittwoch einen eigenen Gesetzentwurf beschließen. Sie reagiert damit auf das Unverständnis in weiten Teilen der Bevölkerung, dass jeder Grunderwerbsteuer zahlen muss, der privat ein Haus oder eine Wohnung kauft, aber sich Immobiliengesellschaften mit Hilfe einer geschickten Gestaltung um die Überweisung an das Finanzamt drücken können – indem sie wertvolle Grundstücke nicht direkt erwerben.

Stattdessen läuft das Geschäft indirekt. Die Immobilie wird einer Gesellschaft zugeordnet. Anschließend wird die Beteiligung an der Gesellschaft veräußert – das bleibt steuerfrei, solange nicht mindestens 95 Prozent der Anteile innerhalb von fünf Jahren übertragen werden. Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang gern von „share deals“. Dieser Weg soll nun erschwert werden – allerdings mit erheblichen Kollateralschäden für die gesamte Wirtschaft, wie Industrievertreter kritisieren.