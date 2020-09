Wirecard-Skandal : Das Schattenreich des Jan Marsalek

Hinter einer Mauer aus Efeu, völlig uneinsehbar, liegt das herrschaftliche Anwesen, das als „Villa von Jan Marsalek“ zu Berühmtheit kam, gelegen in der Prinzregentenstraße Nummer 61 in München. Eine Eins-a-Lage. Hier hat der untergetauchte Wirecard-Vorstand Marsalek über Jahre hinweg Hof gehalten, hat mit dubiosen Gästen den Aufbau einer Söldnertruppe in Libyen ausgeheckt und junge Gründer mit betuchten Investoren bekannt gemacht.

Bettina Weiguny Freie Autorin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Wie so oft in dem Skandalfall blieb auch hier undurchschaubar, für wen und mit welchen Interessen der Österreicher unterwegs war – ob als Privatmann, für den Dax-Konzern Wirecard oder für russische Geheimdienste. Ebenfalls zweifelhaft war: Woher kamen die dicken Geldbündel, die er stets in den Taschen trug? Feudal ging es jedenfalls zu, und geheimnistuerisch.