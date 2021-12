Elon Musks Unternehmen : Ehemalige Mitarbeiterinnen verklagen Tesla wegen sexueller Belästigung

Der Elektroautohersteller Tesla und das Raumfahrtunternehmen SpaceX, die beide von Elon Musk geführt werden, sehen sich einer Reihe neuer Beschwerden wegen sexueller Belästigung gegenüber. Sechs gegenwärtige und frühere Mitarbeiterinnen von Tesla in Kalifornien haben jetzt eine Klage eingereicht, in der sie von „albtraumhaften“ Arbeitsbedingungen sprechen. In den vergangenen Wochen wurde Tesla schon von zwei anderen Frauen verklagt.

Derweil hat eine frühere Mitarbeiterin von SpaceX einen Blogeintrag veröffentlicht, in dem sie reklamiert, „zahllose“ Kollegen hätten ihr sexuelle Avancen gemacht. Mehrere andere ehemalige Mitarbeiterinnen erhoben in Interviews mit der „New York Times“ und „The Verge“ ähnliche Vorwürfe. Einige der Frauen nahmen auch Musk selbst in die Verantwortung. Eine der Tesla-Klägerinnen sagte der „Washington Post“, Musks bisweilen schlüpfrige Tweets stachelten ihre männlichen Kollegen an. David Lowe, der Anwalt der Klägerinnen, sprach von einer „Einstellung an der Spitze“, die ein „Muster allgegenwärtiger sexueller Belästigung und Vergeltung“ ermögliche.

Ungewollte Berührungen

In den Klagen gegen Tesla sagten die Frauen unter anderem, sie seien schlüpfrigen Kommentaren über ihren Körper und ungewollten Berührungen ausgesetzt gewesen. Einige sagten, sie hätten angefangen, besonders weite Kleidung anzuziehen, um sich Kollegen vom Leib zu halten. Beschwerden an die Personalabteilung hätten zu nichts geführt. Tesla hat die Anschuldigungen bislang nicht kommentiert.

Die frühere SpaceX-Mitarbeiterin Ashley Kosak schrieb in ihrem Eintrag auf der Onlineplattform Lioness, sie sei wiederholt von Kollegen angefasst worden. Sie habe jedes Mal die Personalabteilung informiert, aber es sei nichts getan worden. Vielmehr sei ihr gesagt worden, solche Angelegenheiten seien zu privat, um die männlichen Kollegen damit offen zu konfrontieren.

Musk macht sie nicht direkt für diese Vorfälle mitverantwortlich. Sie wirft ihm aber vor, Ingenieure nur als „Ressource“ zu sehen und sie an den Rand des „Burnouts“ zu treiben. Auch SpaceX hat die Vorwürfe nicht kommentiert. Allerdings hat Gwynne Shotwell, die als Chief Operating Officer das Tagesgeschäft führt, kurz vor Veröffentlichung von Kosaks Vorwürfen in einer internen Nachricht auf die Richtlinien des Unternehmens gegen sexuelle Belästigung hingewiesen.