Marco Bode hat in seiner langen Karriere als Spieler und Funktionär wohl so ziemlich alles gesehen, was der Profifußball zu bieten hat. Von seinem neuen geschäftlichen Engagement behauptet er deshalb mit einiger Überzeugung: „So etwas wie uns gibt es am Markt bisher noch nicht.“ Es geht um die One Touch Football AG (OTF), eine Beteiligungsgesellschaft für Fußballvereine, die das Potential des europäischen Milliardenmarkts im Auge hat. Die Grundidee ist einfach: Durch ein zeitlich begrenztes Engagement soll kleineren Vereinen mit Potential ein Entwicklungssprung ermöglicht werden – und die Investoren verdienen natürlich daran mit.

Sven Astheimer Verantwortlicher Redakteur für die Unternehmensberichterstattung.





Marco Bode ist als Aufsichtsratsmitglied der prominenteste Kopf unter den 22 Investoren. Nach seiner aktiven Profikarriere, während der er 1996 Europameister wurde und mit Werder Bremen den Gewinn von Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal feiern konnte, sammelte der heute 54 Jahre alte Bode unter anderem im Aufsichtsrat von Werder Bremen Erfahrung, wo er nach dem Bundesligaabstieg zurücktrat. Zudem ist er Gesellschafter und Manager einer Sportmarketingagentur. Dem Kontrollgremium gehören auch der Wirtschaftsjurist Thomas Mayrhofer als Aufsichtsratsvorsitzender und seine Stellvertrete­rin Katja Kraus an, ehemalige Frank­furter Nationalspielerin, die später ver­schiedene Managementposten im Fuß­ball­geschäft bekleidete, unter anderem im Vorstand des Hamburger SV. Auch der Direktor des Internationalen Fußballinstituts, Florian Kainz, gehört dem Kontrollgremium an.