Benoît Cœuré : Macrons Mann gegen Big Tech

Ganz weg war er nie. Auch nach seiner achtjährigen Amtszeit als Direktor der Europäischen Zentralbank (EZB) mischt Benoît Cœuré mit, nur eben nicht mehr aus dem Frankfurter Ostend, sondern aus Basel. Bei der dort ansässigen Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) wurde der Franzose Anfang 2020 zum Leiter des neu geschaffenen Innovationslabors. Cœuré blieb damit am Puls der Zeit: Als „Notenbank der Notenbanken“ ist die BIZ Dreh- und Angelpunkt für Diskussionen über digitales Zentralbankgeld und über die Regulierung von Kryptowährungen.

Auch in dieser Position meldet sich der 52 Jahre alte Finanzprofi zu Wort. Etwa mit Aussagen wie: „Wenn große Techunternehmen Finanzdienstleistungen anbieten, zementieren sie damit ihre Marktmacht.“ Nach Cœurés Auffassung sollten die Facebooks dieser Welt mit ihren neuen Zahlungssystemen stärker an die Kandare genommen werden. Selbiges gelte für Kryptowährungen wie Bitcoin und Co. Andernfalls drohten systemische Risiken für die Finanzwelt.