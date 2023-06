Er sollte die Lammleber nicht essen. Das weiß Fritz Keller sehr wohl. Doch sie lockt ihn. Der Wirt, der seine Gäste an den vier Tischen in dem kleinen, traditionellen Gastraum liebevoll umsorgt und ein guter Freund des ehemaligen DFB-Präsidenten zu sein scheint, empfiehlt sie schließlich. Keller, selbst Eigentümer eines Sterne-Restaurants im Nachbarort, lässt sich breitschlagen, bittet aber um einen möglichst kleinen Happen auf einem Extrateller. Die Portion fällt natürlich gar nicht so klein aus. Der Rest des Tisches soll sich bedienen und sich essend um die Gesundheit des Winzers verdient machen. Der Wirt hatte nicht zu viel versprochen.

Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart. Folgen Ich folge



Fritz Keller ist der König des Kaiserstuhls. Auf der Fahrt durch das kleine Gebirge nordwestlich von Freiburg grüßt er jedes zweite Auto und nimmt dafür kurz die Hand vom Lenkrad seines Teslas. Er hat dann wirklich etwas von einem winkenden König, nur dass er seine Elektrokutsche selbst fährt. Im Restaurant sagt er allen Gästen kurz Hallo. Während des Gesprächs in seinem Weingut erspäht er vor der Tür eine Gruppe. Er zappelt unruhig auf seinem Stuhl, eilt hinaus zu seinem Volk, grüßt die Mittvierziger-Männer, die mit Schoppen und Funktionskleidung gerade aufbrechen wollen zu ihrer Wein-Wanderung. Er lebt gern, er genießt gern und hat die Menschen gern. Die meisten.

Manche Menschen hat er nämlich gar nicht gern, vor allem drei nicht. Ihre Nachnamen lauten Koch, Curtius und Osnabrugge. Er zählt seine Gegenspieler aus seiner kurzen DFB-Zeit selbst auf, als Blockierer bezeichnet er sie. Die Zeit als DFB-Präsident, die Intrigen, die Mauschelei hätten einen wie ihn auch brechen können. „Ich war zu gutgläubig, ich habe zu viel Vertrauen geschenkt“, sagt er rückblickend selbst. Verbittert wirkt er nicht. Er hat ja seinen Kaiserstuhl. Manchmal nennt er es Paradies.

Zum Gespräch trägt er einen Kapuzenpullover, der am Bauch etwas stramm sitzt, aber doch kommunizieren soll, wie entspannt er ist. Wirklich nachtreten gegen den DFB will er eigentlich nicht, hat man den Eindruck. Er lässt sich bitten, kommt dann ins Erzählen und teilt dann unweigerlich auch aus. Er berichtet von den DFB-Mitarbeitern mit ihren Dienstautos: Die hätten sich gewundert, als sie erfuhren, dass sie die Dienstwagenpauschale selbst zahlen müssten und nicht der Arbeitgeber. Oder von den Rechnungen, die nicht geprüft werden durften und stattdessen in einem Giftschrank landeten. Dann war da der Chef des IT-Ausschusses, der Mitte siebzig gewesen sei und nicht einmal die Shifttaste auf der Tastatur gefunden habe. Oder das Warenlager voller Fanartikel, die in keiner Inventur aufgetaucht seien.

„Was für eine Arroganz?“

„Desaströs“ seien die Zustände im Finanzbereich gewesen. „Da wird jeder Kiosk zugemacht“, echauffiert er sich. „Das ist einfach Mittelalter von den Strukturen her.“ Er erzählt von seinen Erfahrungen: Wenn es steuerliche Probleme gegeben habe, sei der Präsident eben zu Politikern gegangen und habe das geregelt: „Was für eine Arroganz ist das? Das heißt, dass man die Rechtsordnung nicht ernst nimmt. Vor dem Gesetz sind alle gleich, selbst der DFB.“