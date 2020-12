Aktualisiert am

Evotec-Chef Werner Lanthaler : „Ein magischer Moment in dieser Industrie“

Das Biotechnologieunternehmen Evotec ist zwar kein Impfstoffhersteller, forscht im Kampf gegen die Corona-Pandemie allerdings mit diversen Partnern in verschiedenen Projekten, unter anderem an Antikörpern. „Es ist ein magischer Moment in dieser Industrie, weil wir zum ersten Mal alle ein wissenschaftliches Problem gemeinsam angehen“, sagt Evotec-Vorstandschef Werner Lanthaler im Gespräch mit der F.A.Z.

Ilka Kopplin Redakteurin in der Wirtschaft. F.A.Z.

Diese Kooperationen zwischen Pharmakonzernen, Biotechunternehmen, wissenschaftlichen Instituten, Universitäten und vielen anderen hätten „auch zu einer Entwicklungsgeschwindigkeit geführt, wie sie noch nie da gewesen ist“, sagt er. Das zeige sich nicht zuletzt in den vielen Impfstoff-Projekten auf der Welt, die so schnell vorangeschritten seien. Evotec stellt derzeit in einem der Projekte eine Plattform zur Verfügung, auf der alle ihre Daten miteinander teilen können. „Es lassen sich sehr schnell Daten austauschen, damit nicht jeder Einzelne die Lernkurve machen muss“, sagt er. Eine Pandemie sei nicht die Zeit für „unnötige Wettbewerbsbarrieren“.