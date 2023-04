Nachdem sie im Dezember vom Aufsichtsrat als neuer Finanzvorstand für den Spezialchemiekonzern Evonik bestellt worden war, hatte Maike Schuh gedacht, dass sie in den vier Monaten bis zum Wechsel noch gut 40 Prozent ihrer Zeit mit dem alten Job als Divisionsleiterin verbringen würde. Weit gefehlt. Heute schätzt sie, dass sie wohl 99 Prozent zur Vorbereitung auf die neue Aufgabe verwendet hat in der Übergangszeit. Es stand ja auch einiges an: Übergabe- und Kennenlerntermine mit Ratingagenturen und Banken, sich in die IT-Strukturen einarbeiten und nicht zuletzt einige Besuche bei Fabriken des Konzerns in Nordamerika. Für das Geschäft ist Schuh nämlich auch verantwortlich.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf.





Als Hüterin der Finanzen übernimmt sie das Amt in angespannten Zeiten. Die Chemiebranche ächzt unter hohen Energiepreisen und einer sich abschwächenden Nachfrage. Gleichzeitig steht die Frage im Raum, wo künftig vor allem das Wachstum herkommen soll.