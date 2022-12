Evonik-Chef Kullmann : „Wir sind nicht die Moralweltmeister“

Herr Kullmann, die Amerikaner subventionieren Unternehmen mit 400 Milliarden Dollar in Richtung Energiewende. Rechnen Sie schon nach, wo Evonik als Nächstes investiert?

Das ist keine mathematische Frage, sondern eine strategische. Schon 2017 hat Evonik ein Referat für geostrategische Themen gegründet, das sich genau mit diesen Fragen befasst. In den Vereinigten Staaten haben wir in den vergangenen Jahren durch Zukäufe unseren Fuß­abdruck stark verbessert. Wo wir künftig investieren, werden wir immer danach entscheiden, was am besten ist für den Konzern. Die USA sind sehr attraktiv. Wir bauen dort die modernste Lipid­fabrik der Welt.

Lipide werden unter anderem für mRNA-Impfstoffe benötigt. Evonik produziert ja auch Lipide für Biontech in Deutschland. Warum gehen Sie jetzt ausgerechnet nach Amerika?

Unser Vertragspartner ist die amerikanische Regierung. Unsere Produktion ist für die USA strategisch so wichtig, dass uns 70 Prozent des Investitionsvolumens dort bezahlt werden. Auch Singapur hatte uns ein attraktives Angebot gemacht. Mit unserer vorigen Bundesregierung hatten wir ebenfalls gesprochen, aber die hat uns gar nichts angeboten.

Warum nicht?

Das Bundeswirtschaftsministerium ist, ge­stützt auf eine Untersuchung, zu der Entscheidung gekommen, dass es nicht nötig war. Als Robert Habeck ins Amt kam, war es das erste Thema, was er aufgenommen hat. Da waren unsere Investitionsentscheidungen aber schon getroffen.

Ihre letzte große Investition in eine neue Anlage für den Kunststoff Polyamid-12 war in Marl. Da hat sich Evonik noch für Deutschland entschieden . . .

Wir haben uns für den besten Standort entschieden. Unter anderem, weil wir in Marl die beste Infrastruktur für diese Anlage haben. Das war ein klares strategisches Kalkül.

Würden Sie die Entscheidung heute noch mal so treffen?

Ja. Im nächsten Jahr werden wir dann entscheiden müssen, wo wir einen neuen Isophoronstrang errichten. Isophoron ist ein sogenannter Crosslinker, also ein Vernetzer, den braucht es für eine Vielzahl von Produkten. Vereinfacht gesagt: Ohne Isophoron hängen die Rotoren an einem Windrad herunter wie Bananenschalen. Wir haben bislang Kapazitäten dafür in Deutschland, in Belgien, in den USA und in China. Wir werden schauen, wo der beste Standort für diese Zukunftstechnologie ist. Ein wichtiger Faktor ist das Marktwachstum. Riesiges Wachstum bei Windenergie sehen wir in den USA und in China. Das geringste und zäheste gibt es in Deutschland.

Und das vermutlich nicht, weil wir schon so viele Windräder haben?

Aber nein. Wir kommen einfach nicht aus dem Quark. Das sieht man schon an den Bestandteilen, 70 Prozent der Generatoren der Windräder kommen aus China. Da schließt sich gleich die nächste Frage an: An welchem Standort ist die Zu­lieferung zum Windradbauer besonders effizient? Da geht es darum, wer im Regionalwettlauf das Rennen macht.

Bundeswirtschaftsminister Robert Ha­beck will eine passende Antwort geben auf den Inflation Reduction Act der Amerikaner. Ist ein Subventionswettlauf wirklich die richtige Antwort?

Subventionen allein reichen nicht. Neben dem Marktwachstum und den robusten Wertschöpfungsketten geht es industriepolitisch darum, welches Land Industrie haben will. Schnelle Entscheidungen und we­nig Bürokratie sind essenziell. Und wo wir hervorragend ausgebildete Mitarbeiter finden.