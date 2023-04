Bahnreisende müssen sich am Freitag wieder auf großflächige Beeinträchtigungen im Zugverkehr einstellen. In den Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn hat die Eisenbahnergewerkschaft EVG für Freitag einen bundesweiten Warnstreik angekündigt, der den Zugverkehr zu Beginn der Frühschicht ab 3 Uhr bis etwa 11 Uhr lahmlegen wird. „Auf der Schiene wird dann nichts mehr laufen“, sagte EVG-Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay am Mittwoch in Berlin.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Der Streik werde nicht den ganzen Tag dauern, damit Pendler und Urlaubsheimkehrer die Möglichkeit hätten, am Freitagnachmittag wieder nach Hause zu fahren. Sorgen, der Betrieb würde den gesamten Tag beeinträchtigt, versuchte Ingenschay zu zerstreuen. Sie sieht die Arbeitgeber in der Pflicht, den Betrieb am Freitag nach 11 Uhr wieder möglichst schnell in geregelte Bahnen zu lenken. „Die Arbeitnehmer werden ab 11 Uhr mit Verve dafür sorgen, dass alles wieder läuft“, sagte sie.

Damit ruft die EVG schon zum zweiten Mal zum Warnstreik auf – noch bevor am kommenden Dienstag die zweite Verhandlungsrunde startet. Die EVG begründete dies damit, dass die Deutsche Bahn bisher nur „Scheinangebote“ unterbreitet habe, mit denen sich die Gewerkschaft nicht ernsthaft beschäftigen könne. Die DB sei dabei in keiner Weise auf die Forderungen der EVG eingegangen, sondern habe nur auf das Arbeitgeberangebot und den Schlichterspruch im öffentlichen Dienst verwiesen. „Die Kollegen fühlen sich verhöhnt“, sagte EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch.

Dem trat die Deutsche Bahn vehement entgegen: Sie bezeichnete den neuerlichen EVG-Streik als reine Mitgliederwerbeaktion. „Was soll das? Dieser Streik ist völlig unnütz und unnötig“, kritisierte Personalvorstand Martin Seiler. Der Freitag sei der reisestärkste Tag der Woche, er treffe viele Pendler hart. „Die EVG hat Maß und Mitte komplett verloren und setzt nur auf Krawall.“

Weitere Eskalation möglich

Davon zeigt sich die Gewerkschaft indes unbeeindruckt. Wenn die Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde kein verhandlungsfähiges Angebot machten, sei die EVG bereit, die „Streikaktionen massiv auszuweiten“, betonte Ingenschay. Derzeit verhandelt die Gewerkschaft in zweiter Runde nach und nach mit rund 50 Unternehmen, deshalb sind von dem Streik am Freitag auch alle anderen privaten Bahnunternehmen betroffen. Nur Transdev ist davon im Moment noch ausgenommen, weil am Mittwoch noch Verhandlungen mit dem Unternehmen stattfinden.

Von der Deutschen Bahn fordert die EVG mindestens 650 Euro mehr im Monat oder 12 Prozent mehr bei den oberen Einkommen. Die Deutsche Bahn hatte zuletzt am vergangenen Samstag angeboten, den Schlichterspruch im öffentlichen Dienst als Verhandlungsgrundlage zu nehmen, um zu einer „Bahn-spezifischen Lösung“ zu kommen. Der Vorschlag umfasst einen Sockelbetrag von mindestens 200 Euro sowie eine prozentuale Erhöhung von 5,5 Prozent ab dem 1. März 2024, außerdem eine einmalige, steuerfreie Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 3000 Euro. Die EVG wiederum hat eine solche Tariflösung für die eigene Branche umgehend abgelehnt.

Mehr zum Thema 1/

Einen ersten Warnstreik hatte die EVG bereits Ende März gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi organisiert. Damals lag nicht nur der Regional- und Fernverkehr auf der Schiene, sondern auch der Luft- und Wasserverkehr still. Verdi verhandelt derzeit mit Bund und Kommunen über mehr Geld für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst.