Die Deutsche Bahn ist damit gescheitert, den für Montag und Dienstag angekündigten Warnstreik abzuwenden. Nach der Streikankündigung der Eisenbahnergewerkschaft EVG am Donnerstagmorgen war der Staatskonzern noch einmal auf die Gewerkschaft zugegangen; auch Äußerungen der EVG-Verhandlungsführer hatten die Hoffnung gesät, der Ausstand könne kurzfristig noch einmal abgewendet werden: Bis Freitagmittag um 12 Uhr habe die Bahn Zeit, ihr bestehendes Angebot insbesondere mit Blick auf den Mindestlohn im Konzern noch einmal aufzubessern, hieß es noch am Donnerstag. Die von der Bahn vorgeschlagene Lösung sieht die EVG jedoch nicht als ausreichend an.

Der dritte - und bisher größte - Warnstreik in der laufenden Tarifrunde wird deshalb wie geplant am Sonntagabend um 22 Uhr beginnen und bis Dienstagnacht, 24 Uhr, dauern. Die Bahn entschied, in dieser Zeit den Fernverkehr komplett einzustellen. Auch bei DB Regio wird demnach kaum ein Zug fahren. Anders ist die Lage jedoch im Öffentlichen Nahverkehr. Unternehmen wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wiesen explizit darauf hin, dass ihre U-Bahnen und Busse fahren werden.

Hart wird der Warnstreik jedoch den gesamten Güterverkehr treffen: Zum Warnstreik sind auch die sogenannten Fahrdienstleiter aufgerufen, die den täglichen Bahnverkehr auf dem gesamten deutschen Schienennetz koordinieren. Deshalb sind auch die privaten Güterbahnen betroffen, die am Tarifkonflikt gar nicht beteiligt sind.

Bahn sieht keinen Grund für Warnstreik

Die Bahn kritisierte das Vorgehen der EVG scharf: „Wir haben bis zur letzten Minute alles versucht, den irrsinnigen 50-stündigen Warnstreik der EVG abzuwenden“, sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler. „Wir sind nochmal auf die EVG zugegangen und haben bekräftigt, dass es am Thema Mindestlohn nicht scheitern wird. Wir wollen eine Lösung. Wir haben mehrere Vorschläge unterbreitet. „Seiner Ansicht nach habe die Bahn die Forderung der EVG 1 zu 1 erfüllt, „ohne Tricks und ohne Deckel“.

Die EVG konterte mit dem Vorwurf, die Deutsche Bahn wolle den Bahnstreik gar nicht verhindern. „Der Mindestlohn ist nur ein Thema, mit dem wir mit der Deutschen Bahn über Kreuz liegen“, stellte EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch klar. „Auch im Hinblick auf die Tarifverhandlungen treten wir weiterhin auf der Stelle.“ Insgesamt verhandelt die EVG für 180.000 Beschäftigte bei der DB und weitere 50.000 bei weiteren Bahn-Unternehmen.

Am Donnerstag hatte die EVG noch den Eindruck erweckt, die Bahn könne mit einem neuen Angebot für die untersten Lohngruppen einen Streik abwenden. Daraufhin waren beide Seiten gestern zu mehr als zehnstündigen Verhandlungen zusammengekommen, die bis in die späten Abendstunden dauerten. Bisher zahlt der Staatskonzern den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn von 12 Euro für rund 2500 Mitarbeiter, darunter das Reinigungs- und Sicherheitspersonal, nur über Zuschläge. Die Gewerkschaft beharrt darauf, zunächst einmal die Tabellenentgelte auf 12 Euro zu erhöhen und dann die in den Tarifverhandlungen erzielte Lohnerhöhungen noch einmal draufzusatteln. Zu einer Erhöhung auf 12 Euro ist die Bahn zwar grundsätzlich bereit. Allerdings würden sich durch die weiteren Forderungen für diese Berufsgruppen eine überproportionale Erhöhung ergeben. Die EVG fordert zugleich einen Sockelbetrag in Höhe von 650 Euro im Monat für jeden.