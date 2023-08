Seit Freitagmittag sind die Urnen dicht: Bis 12 Uhr hatten rund 110.000 Mitglieder der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) über einen unbefristeten Streik bei der Deutschen Bahn abzustimmen. Das Ergebnis wird erst am Montagmittag bekannt gegeben, dann wissen Deutsche Bahn, ihre Kunden und nicht zuletzt die EVG selbst, ob sie auf einen heißen Herbst mit einem schwer zu kalkulierenden Arbeitskampf und Schäden in Millionenhöhe zusteuern. Rund 100 Millionen Euro haben die bisherigen Warnstreiks nach Angaben der Bahn in dieser Tarifrunde gekostet. Sollte am Ende der vierwöchigen Urabstimmung tatsächlich ein unbefristeter Arbeitskampf stehen, dürften die Schäden viel höher ausfallen.

Es wäre der größte Arbeitskampf bei der Deutschen Bahn seit mehr als 30 Jahren. Damals war sie als „Deutsche Bundesbahn“ noch eine echte Behörde, die einen Teil des Ausstandes über ihre Beamten abfedern konnte. Inzwischen ist die Bahn auf Gedeih und Verderb der EVG ausgeliefert, weil einige ihrer Mitglieder Schlüsselrollen im Unternehmen besetzen: Wenn die Mitarbeiter in den Stellwerken streiken, geht auf den Gleisen kaum mehr etwas – übrigens auch nicht bei den Wettbewerbern.