Immobilienriese in der Krise : Evergrande stellt Antrag auf Gläubigerschutz in den USA

Die Krise von Evergrande erreicht ein neues Stadium. Der mit 300 Milliarden Euro verschuldete chinesische Projektentwickler stellt einen Antrag auf Gläubigerschutz in Amerika. Damit will man Zeit gewinnen.

Der hochverschuldete chinesische Immobilienentwickler China Evergrande hat einen Antrag auf Gläubigerschutz nach Kapitel 15 in den USA gestellt. Das geht aus Dokumenten des Konkursgerichts in Manhattan vom Donnerstag hervor. Nach Kapitel 15 des US-Insolvenzrechts können ausländische Unternehmen vor Klagen von amerikanischen Gläubigern geschützt werden, während sie in einem anderen Land umstrukturieren. China Evergrande hat binnen zwei Jahren umgerechnet 72 Milliarden Euro Verlust angehäuft und ringt mit seinen Gläubigern um den Abbau seines Schuldenbergs.

Das mit 2,4 Billionen Yuan (umgerechnet 300 Milliarden Euro) verschuldete Unternehmen – mehr Schulden hat keine andere Immobilienfirma weltweit angehäuft – war in Schieflage geraten, nachdem die Immobilienblase geplatzt war, konnte einen ungeordneten Zusammenbruch aber vermeiden.

Die Folge der Krise des einstigen Stars am chinesischen Wohnungsmarkt sind zahlreiche Bauruinen und Insolvenzen. Im März hatte das Unternehmen den Gläubigern im In- und Ausland eine Umschuldung vorgeschlagen. Die Aktien von China Evergrande sind seit mehr als einem Jahr vom Handel in Hongkong ausgesetzt, auch weil zahlreiche Untersuchungen laufen.

Zuletzt wuchs die Sorge um einen weiteren großen chinesischen Immobilienentwickler. Das Unternehmen Country Garden stürzte an der Börse ab, nachdem es zwei Kuponzahlungen für US-Dollar-Anleihen verpasst hatte. Zwar handelt es sich nur um Zinszahlungen in Höhe von 22,5 Millionen US-Dollar. Dennoch wurden sofort Erinnerungen an Evergrande wach, wo die Probleme ähnlich begonnen hatten.

Chinas Immobilienkrise greift auf Schattenbanken über

Die Krise auf dem chinesischen Immobilienmarkt droht auch auf die Finanzbranche überzugreifen. Zhongrong International Trust, einer der führenden Anbieter der in China weit verbreiteten Treuhandfonds, hat gegenüber Investoren „kurzfristige Liquiditätsschwierigkeiten“ eingestanden und seit Ende Juli die Rückzahlungen auf Dutzende seiner Produkte ausgesetzt, wie ein Teilnehmer eines Treffens mit Anlegern berichtete. Zhongrong ist traditionell beträchtlich im Immobilienmarkt investiert. Auf das Geld aus diesen Treuhandfonds (Trusts), die zu den unregulierten Schattenbanken gezählt werden, hatten viele Immobilienentwickler bei ihrer fast ungezügelten Expansion in den vergangenen Jahren gebaut. Nun werden Ansteckungseffekte befürchtet, und der Ruf nach dem Staat wird laut.

Die Treuhandfonds leiten vorwiegend Gelder von Banken in den Immobiliensektor und andere Branchen um. Die Immobilienbranche, die für rund ein Viertel der Wirtschaft Chinas steht, steckt aber seit zwei Jahren in der Krise, weil die Preise sinken. 2021 hatten die Schieflagen von China Evergrande und Sunac China weltweit Schlagzeilen gemacht.

Zuletzt ruhte die Hoffnung auf dem Politbüro der Kommunistischen Partei, das Ende Juli eine baldige Unterstützung für die notleidende Branche in Aussicht gestellt hatte. Doch passiert ist bisher wenig.

Großes Risiko, dass sich die Krise ausbreitet

„Das hängt alles zusammen, die Ansteckung passiert schon, und das Risiko ist groß, dass es sich weiter ausbreitet“, sagte Yan Wang, China-Stratege bei Alpine Macro. „Die Regierung muss schnell und aggressiv handeln, um das Risiko einzudämmen.“ Die Investmentbank Barclays erwartet, dass die Regulierungsbehörden eingreifen, wenn sich das Marktumfeld deutlich verschlechtere. In der Vergangenheit habe China solche Probleme mit staatlichen Finanzspritzen in den Griff zu bekommen versucht. Doch da die Investoren in die Trusts vornehmlich wohlhabende Privatleute und Unternehmen seien, könnten die Behörden eher „die Marktkräfte wirken lassen“, vermutet Barclays.

Die Regierung in Peking hat den Schattenbanken-Sektor im Sinne einer größeren Finanzstabilität seit 2017 im Visier und versucht, ihn stärker zu regulieren und zu verkleinern. Ende des vergangenen Jahres summierten sich die Kapitalanlagen in den Trusts auf 21 Billionen Yuan (knapp drei Billionen Dollar), das sind immerhin 20 Prozent weniger als fünf Jahr zuvor. In den Immobiliensektor allein hatten die Trusts 1,2 Billionen Yuan investiert, ein Minus von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Zhongrong-Manager Wang Qiang hatte am Montag Dutzende von Investoren in der Firmenzentrale in Peking empfangen, nachdem über das Wochenende Unternehmen von ausbleibenden Zahlungen berichtet hatten. Er machte nach Angaben eines Teilnehmers deutlich, dass Zhongrong derzeit nicht die Absicht habe, seinen Rückzahlungsverpflichtungen nachzukommen. Er habe eingeräumt, dass einige Treuhandfonds mit kurzen Laufzeiten von drei bis zwölf Monaten eingeworbene Gelder dazu verwendet hätten, ältere Produkte zurückzuzahlen. Verärgerte Investoren kritisierten die Bündelung von Geldern („Pooling of funds“) aus verschiedenen Produkten - eine Praxis, der die Regierung eigentlich seit Jahren Einhalt gebieten will.

Wang sagte dem Teilnehmer zufolge, das Unternehmen halte sich an die Regulierung und habe seine Produkte bei den Behörden wie vorgeschrieben registriert. Zhongrong werde einen Plan für die Rückzahlung der Gelder vorlegen, entweder durch den Verkauf von Kapitalanlagen oder eine Umschuldung. Zhongrong und die Finanzaufsichtsbehörde NFRA waren für eine Stellungnahme ebenso nicht zu erreichen wie Wang selbst.

Die Probleme blieben wahrscheinlich nicht auf Zhongrong beschränkt, sondern dürften sich bald in der ganzen Treuhand-Branche zeigen, unkte Arthur Kroeber von Gavekal in New York. Die Regierung werde das in den Griff bekommen, ohne dass die ganze Sache in die Luft fliege. „Aber das ist ein langwieriges, langsam köchelndes Problem.“ Die Investmentbank Nomura fürchtet bei einer Pleitewelle der Treuhandfonds Auswirkungen auf die Konjunktur. Wenn einzelne Anleger Verluste erlitten, könne das die Konsumneigung drosseln.