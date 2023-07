Aktualisiert am

Chinas Immobilienriese sagt erstmals, wie viel er verloren hat: 81 Milliarden Dollar in zwei Jahren.

Nicht fertig: Tang Chao hatte mit seiner Frau für eine Wohnung in dieser Siedlung in Dalian Geld angezahlt. Bild: Laif

Vielleicht ist es ein Zufall, dass das am meisten gefürchtete Unternehmen Chinas ausgerechnet jetzt die Karten auf den Tisch legt: Seitdem immer deutlicher wird, dass das erhoffte Comeback der zweitgrößten Wirtschaft und ihres so wichtigen Immobiliensektors ausfällt.

Erst gab am Montag im nördlichen Peking das Nationale Statistikamt bekannt, dass das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal im Vergleich zum von Lockdowns gezeichneten Vorjahreszeitraum langsamer gewachsen war als angenommen. Dann teilte im Süden des Landes der Immobilienkonzern Evergrande mit Sitz in Shenzhen mit, wie viel er in den vergangenen zwei Jahren verloren hat, seitdem ihm Chinas Regierung den Kredithahn zugedreht hat und auf Hunderten Baustellen des Unternehmens die Kräne stillstehen: 81 Milliarden Dollar.