Eventim-Chef Schulenberg : „Keines unserer Festivals hat rote Zahlen geschrieben“

Die erste richtige Festival-Saison samt zahlreicher Sommer-Tourneen steuert allmählich auf die Zielgerade zu. Das Wegfallen der Corona-bedingten Auflagen gepaart mit dem riesigen Angebot an Konzerten hatte schon Weltmarktführer Live Nation Rekordwerte fürs zweite Quartal beschert. Die Bilanz von Europas größtem Veranstaltungs- und Ticketingkonzern CTS Eventim fällt ebenfalls gut aus. Der Umsatz im zweiten Quartal dieses Jahr lag mit 595 Millionen Euro nicht nur deutlich über dem kaum vergleichbaren Vorjahresquartal (46 Millionen Euro). Auch das Ergebnis im „Rekordjahr“ 2019 (414 Millionen Euro) war schlechter ausgefallen. Der Ticketverkauf habe im Vergleich zu 2019 global im zweiten Quartal um 38 Prozent zugelegt.

„Wir sind sehr zufrieden“, sagt Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg im Gespräch mit der F.A.Z. „Die Zahlen zeigen deutlich, dass wir endlich wieder voll zurück im Geschäft sind“. Gleichwohl wird in der Mitteilung von Mittwoch auf die Fülle an weiterhin bestehenden Problemen verwiesen: Fachkräftemangel, allenthalben steigende Kosten oder die Unsicherheit, was den weiteren Verlauf der Pandemie betrifft. „Im Schnitt erleben wir bei verschobenen Veranstaltungen Kostensteigerungen von 30 Prozent und mehr, die wir nicht durch höhere Eintrittspreise ausgleichen können, da die Karten ja schon lange verkauft sind.“, sagt Schulenberg. Ins zweite Quartal fallen traditionell etwa die großen, von Eventim-Gesellschaften veranstalteten Festivals Rock am Ring oder Hurricane und Southside mit teils mehr als 70.000 Besuchern.

„In den Krisen der Vergangenheit hat die Live-Branche immer profitiert“

Wie viele weitere Großveranstaltungen fanden sie diesem Jahr erstmals seit 2019 wieder statt – unter erschwerten Bedingungen: „Keines unserer Festivals hat rote Zahlen geschrieben, aber wir haben natürlich erheblich geringere Margen gehabt als in der Vergangenheit“, sagt Schulenberg. Anderswo lief es schlechter. Ein Minus von bis zu zwei Millionen Euro vermeldeten beispielsweise die Veranstalter der „Fusion“. Auch die Verantwortlichen des bekannten Punk-Festivals „Ruhrpott Rodeo“ sprechen von einer „finanziellen Schieflage“ und haben eine Crowdfounding-Aktion gestartet.

Die Konzerte und Festivals der mittlerweile 34 Veranstalter aus dem 15 Länder umfassenden Eventim-Netzwerk sorgen für das Gros des Umsatzes des M-Dax-Konzerns. Im zweiten Quartal belief sich dieser Posten auf 476 Millionen Euro, nach 12 Millionen in 2021 und 322 Millionen in 2019. Die normalisierte Ebitda-Marge des umsatzmäßig kleineren Bereiches Ticketing (125 Millionen Euro im zweiten Quartal 2022) fällt mit 49 Prozent weitaus höher aus als im Live-Bereich. Hier betrug sie im zurückliegenden Quartal 9 Prozent. Im Gegensatz zu den teuren Veranstaltungen, profitiert der Konzern hier davon, als marktführender Ticketverkäufer primär für konzernfremde Veranstalter aus verschiedensten Bereichen tätig zu sein. Die merkliche Margensteigerung nach 34 Prozent in 2019 hänge mit der Verbesserung von Abläufen zusammen, sodass mit der bestehenden Struktur mehr Karten verkauft werden konnten, so Schulenberg.

Rückzug aus Russland vollzogen

Neben Ticketingplattformen und den Mehrheitsbeteiligungen bei diversen großen primär europäischen Veranstaltern betreibt Eventim auch Spielstätten wie die Berliner Waldbühne, die Kölner Lanxess Arena oder in London das Apollo. In Mailand entsteht zudem eine neue Multifunktionshalle mit einer Kapazität von 16 000 Zuschauern. Das Projekt soll, Stand August 2021, 180 Millionen Euro kosten.

Insgesamt stand für das zweite Quartal nun ein operatives Ergebnis von 105 Millionen Euro zu Buche, bei einer normalisierte Ebitda-Marge von 18 Prozent. Das bedeutet eine deutliche Steigerung zu 2019 (55 Millionen Euro), ist aber nur wenig mehr als im Vorjahresquartal, wo 99 Millionen Euro anfielen. Hierzu trug allerdings der Erhalt der rund 102 Millionen Euro an staatlichen November- und Dezemberhilfen bei. Unter dem Strich stand nun für den Zeitraum April bis Juni ein Plus von rund 55 Millionen Euro, nach gut 52 Millionen im Vorjahresquartal. Ein kleinerer Punkt im Halbjahresfinanzbericht war der Rückzug aus Russland. Demnach wurde dieser zum 10. August mit dem Komplettverkauf der Anteile an der Gesellschaft in Russland zum symbolischen Preis von einem Euro vollzogen. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft beliefen sich zusammengenommen auf rund 1,5 Millionen Euro.

Festivaltickets werden teurer

Das grundsätzlich positive Bild, was sich für Eventim zeigt, ist freilich mitnichten repräsentativ für die gesamte Branche. „Es setzt sich der Trend fort, dass sich Konzerte großer Künstler schnell verkaufen, es für weniger bekannte aber teils sehr problematisch ist“, sagt Schulenberg. „Ich fürchte, für den ein oder anderen Veranstalter wird es ein schwieriger Herbst werden.“ Auch Preiserhöhungen sind aus Sicht des Eventim-Chefs alternativlos: „Wir kommen nicht darum herum, die Eintrittspreise für die Festivals zu erhöhen. Unser Ziel ist aber, dass der Anstieg für die Fans immer noch verkraftbar ist“. Generell spiele für „die Belastbarkeit des Ticketpreises“ immer auch der Charakter eines Festivals – ob Traditionsveranstaltung oder nicht – und das Line-Up an Künstlern eine Rolle. Für Herbst und Winter sorgen nicht nur etwaige neue Corona-bedingte Einschränkungen für Unsicherheit. Hier pocht Schulenberg auf möglichst einheitliche Regeln, um eine Tour-Planung gewährleisten zu können, ein Kernanliegen der Branche.

Ein anderes Thema sind die Auswirkungen des Ukrainekrieges: „In den Krisen der Vergangenheit hat die Live-Branche immer profitiert“, sagt Schulenberg. Die Leute hätten vielleicht auf einen Urlaub verzichtet, aber sich dafür ein Konzert mehr gegönnt. „Die signifikant steigenden Lebenshaltungskosten – gerade durch die höheren Energiepreise – spüren die Menschen unmittelbar auf ihrem Konto. Wie dies das Kaufverhalten beeinflusst, müssen wir abwarten.“ Eine Prognose gibt Eventim jedenfalls weiterhin keine ab.