Eventim-Chef im Porträt : Zwangspause für den Ticket-König

Das schwäbische Örtchen Neuhausen ob Eck ist nicht gerade der Nabel der Welt. Mitte Juni aber hätten hier eigentlich mehr als 60.000 Musikfans den Kings of Leon, The Killers und vielen weiteren Künstlern zugejubelt. Klaus-Peter Schulenberg wäre auf dem Southside-Festival wohl kaum zugegen gewesen. Der 68 Jahre alte Bremer bevorzugt klassische Musik. Doch wie viele andere prominente Konzertagenturen firmiert der Veranstalter FKP Scorpio unter dem Dach von Schulenbergs CTS Eventim.

Der M-Dax-Konzern ist die Nummer eins in Europa, als Veranstalter von Festivals, Tourneen und anderen Großveranstaltungen wie auch als Ticketvermittler für allerlei Bereiche. Stolze 1,44 Milliarden Euro standen 2019 an Umsatz zu Buche. Gut eine Viertelmilliarde Karten wurden über die Eventim-Systeme verkauft. Schulenberg hat ein wahres Imperium aufgebaut. Durch die Corona-Krise aber steht der Konzern-Lenker vor dem gleichen Problem wie alle anderen in der Branche. Dabei ging es für ihn bislang fast immer nur in eine Richtung: nach oben.