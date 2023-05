Aktualisiert am

Die Software von Open AI verspricht großes Potential, sorgt aber auch für Sicherheitsbedenken. Microsoft will dafür die Lösung gefunden haben – und befeuert die Sorge um eine Abhängigkeit von amerikanischen Tech-Konzernen.

Die Äußerungen aus dem Hause IBM deuten an, welche Umwälzungen da auf die Wirtschaft zukommen. Der Computerkonzern wolle künftig weniger Menschen einstellen, weil ihre Tätigkeiten teils von Programmen auf Basis von Künstlicher Intelligenz (KI) erledigt werden könnte, sagte der IBM-Vorstandsvorsitzende Arvind Krischna dem Finanzdienst Bloomberg. Er rechne damit, dass etwa in der Personalverwaltung in fünf Jahren rund ein Drittel der Stellen ersetzt werden könnten.

Insbesondere die Fortschritte sogenannter großer KI-Sprachmodelle machten in den vergangenen Monaten Schlagzeilen. Die Anwendung ChatGPT des amerikanischen Unternehmens Open AI erregt seit November 2022 besonders viel Aufsehen – auch in der Wirtschaft. Jedes sechste Unternehmen plant laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom den Einsatz von solchen Textrobotern, die un­terschiedlichste Fragen auf hohem Ni­veau beantworten können.