USA öffnen Grenzen : Europäer brechen wieder nach Amerika auf

Erster nach 20 Monaten Einreisestopp in die Vereinigten Staaten wird am Montag Singapore Airlines sein. Wenn in der Corona-Krise Hürden für geimpfte Deutsche fallen, bringt die Fluggesellschaft aus Fernost die ersten Geschäftsleute und Urlauber von Frankfurt aus nach New York. Zweieinhalb Stunden bevor die Deutsche Lufthansa abhebt, will Singapore Airlines um 8:20 Uhr nach einem Stopp in Frankfurt auf dem Weg von Asien nach Amerika starten.

Um 10.50 Uhr folgt Lufthansa in Richtung John-F.-Kennedy-Airport, danach geht es Schlag auf Schlag. 20 Minuten später steigt der Ferienflieger Condor in den Wettbewerb auf der Strecke ein. Auf dem Frankfurter Vorfeld dürfte deren Flugzeug dem Lufthansa-Jet nach New York-Newark begegnen. Dazwischen reihen sich die Flugzeuge verschiedener Linien nach Los Angeles, San Francisco, Chicago und weitere Städte ein.