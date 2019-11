Neue Wasserwelt „Rulantica“ : Wie der Europa-Park Kurzurlauber anlocken will

Blick in die Halle der neuen Wasserwelt „Rulantica“ in Rust Bild: Marcus Kaufhold

Einen Plan B haben die Macks nicht. 180 Millionen Euro hat die Familie in „Rulantica“ investiert, einen neuen Wasserpark mitsamt Hotel direkt neben dem Europa-Park. 180 Millionen, das ist fast ein halber Jahresumsatz für die Macks. Dass so ein Experiment schiefgehen könnte, das Vermögen der Familie futsch ist und das Lebenswerk in Gefahr gerät – auf so eine Idee kommt Roland Mack aber gar nicht, der auch mit 70 Jahren noch immer „Mister Europa-Park“ ist, auch wenn längst seine Söhne Michael und Thomas zusammen mit seinem Bruder Jürgen Mack das Unternehmen führen.

„Wenn man nicht daran glaubt, darf man so etwas gar nicht machen“, sagt Roland Mack. Dereinst hat der Vater schon Haus und Hof für ein ganz neues Geschäftsmodell verpfändet, nämlich die Präsentation der Mack-Fahrgeschäfte in einem liebevoll gestalteten Park mit dem neu zusammenwachsenden Europa als Thema. Das Risiko hat sich gelohnt. Heute sind mehr als 4000 Mitarbeiter damit beschäftigt, die Gäste für die Dauer ihres Besuchs in eine andere Welt zu entführen. Mehr als sechs Millionen Besucher werden die Macks dieses Jahr zählen.