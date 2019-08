Medizintechnik : Schere und Skalpell könnten knapp werden

Medizintechnikbranche verliert Schwung

Wie innovativ ist der deutsche Medizintechniksektor, und wie gut schlägt sich die Branche im Vergleich zur Gesamtwirtschaft?

Diesen und anderen Fragen ist die Universität Tübingen in Kooperation mit der Finanzgesellschaft SHS, die in Medizinproduktehersteller investiert, erstmals mit der Erstellung des Medizintechnik-Index nachgegangen.

Mit Hilfe der Indikatoren Umsatz, Mitarbeiterzahl, Patentzulassungen und Aktienkursentwicklung haben Christian Koziol, der den Tübinger Lehrstuhl für Finanzwirtschaft innehat, zusammen mit der SHS Finanzgesellschaft die Daten seit dem Jahr 2010 ausgewertet und mit der Gesamtwirtschaft verglichen.

Das Ergebnis: Nach starken Jahren, in denen die Medizintechnikbranche sich deutlich besser geschlagen hat als die Gesamtwirtschaft, verliert sie seit dem Jahr 2016 an Schwung. Das zeigt sich beispielsweise an der Zahl der Patentzulassungen. In der Medizintechnikbranche waren es im Jahr 2010 insgesamt 499 Zulassungen, und 2016 waren es schon 1075, also mehr als doppelt so viele. Im gleichen Zeitraum nahm die Zahl aller Patente hingegen nur um rund 50 Prozent von 12550 auf 18728 Patente im Jahr 2016 zu.

Seitdem hat sich die Lage jedoch verändert: Während die Gesamtzahl an Patenten weiter stieg, stagnierte sie in der Medizintechnik. Als Grund sehen die Studienautoren unter anderem die neue Medizinprodukteverordnung, die höhere Anforderungen an Zulassung und Prüfverfahren stellt und damit die Entwicklungszeit und -kosten erhöht. Gerade die kleinen und mittelgroßen Hersteller hätten damit zu kämpfen.