Gesetzentwurf aus Brüssel : EU sorgt für noch mehr Stress für die Lieferketten

Die Europäische Kommission will am Mittwoch ihren Entwurf für ein Lieferkettengesetz vorstellen, der deutlich über das hinausgeht, was das aktuelle deutsche Lieferkettengesetz der Wirtschaft abverlangt. Nach dem, was bisher bekannt geworden ist, will Brüssel alle Unternehmen in die Pflicht nehmen, die mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigen und einen Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro im Jahr erzielen. Auch sollen Bonuszahlungen an die Geschäftsleitung mit der Überwachung der Lieferketten verknüpft werden. Darüber hinaus sollen Unternehmen haften, wenn ihre Lieferanten gegen Auflagen verstoßen.

Das EU-Lieferkettengesetz verlangt in seiner Entwurfsfassung, dass Unternehmen kontrollieren, ob ihre Zulieferer Vorschriften für den Klima- und Umweltschutz einhalten sowie die Menschenrechte achten. Gelten soll das wohl mehr oder weniger für die gesamte Wertschöpfungskette, während die Kontrollpflicht nach den deutschen Regeln nur für den direkten Lieferanten eines Unternehmens greift. Im Vergleich zu dem EU-Entwurf enthält das bisherige deutsche Lieferkettengesetz keine Regeln mit Blick auf Klimaschutz, Boni und Haftung.