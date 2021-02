EU–Abgasnorm : „Das Ende der Motoren-Massenfertigung“

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

In diesen Dialog schaltet sich nun der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) ein, zu dessen rund 3.300 Mitgliedern Autozulieferer wie Bosch oder ZF Friedrichshafen zählen.

An diesem Donnerstag veröffentlicht der VDMA ein Positionspapier zum bisherigen Stand der Euro-7-Diskussion, das der F.A.Z. vorliegt. Darin heißt es, dass die aktuell geplante Regulierung technisch nicht machbar und ökologisch fragwürdig sei. Angestrebt würden Fahrzeuge, die zu jedem Zeitpunkt nahezu emissionsfrei seien. Das sei mit Verbrennungsmotoren nicht zu erreichen.

Diesel klimafreundlicher als Benziner?

Zudem lägen zum Beispiel die Stickoxid-Emissionen moderner Euro-6-Diesel heute 50 Prozent unter den bisherigen Grenzwerten. Gleichzeitig emittierten Diesel weniger Kohlendioxid als vergleichbare Benziner. Daher sei es für das Klima kontraproduktiv, sie über strengere Grenzwerte obsolet zu machen. Schließlich sind aus Sicht des VDMA auch Hunderttausende Arbeitsplätze am Industriestandort Deutschland gefährdet. Eine zu scharfe Regulierung bedrohe hierzulande 500.000 Stellen, heißt es in dem Papier.

Für den VDMA spielt auch das Zukunftsfeld synthetische Kraftstoffe eine Rolle. Diese werden unter Einsatz von Strom aus Wasser und Kohlendioxid gewonnen und können durch Beimischung auch in Bestandsfahrzeugen genutzt werden. Kommt der Strom dafür aus erneuerbaren Quellen, sind diese Kraftstoffe klimaneutral. VDMA-Präsident Karl Haeusgen spricht deshalb auch nicht vom „Verbrennungsmotor“ sondern vom Kolbenmotor. „Die Frage ist, welche Zukunft wir dem Kolbenmotor geben wollen und welchen Beitrag er zum Klimaschutz leisten kann, indem zum Beispiel künftig vermehrt synthetische Kraftstoffe eingesetzt werden“, sagte Haeusgen der F.A.Z. „Mit den bisher geplanten Euro-7-Vorgaben werden die Chancen vernachlässigt, die Kolbenmotoren bieten, weil sie so scharf sind, dass sie das Ende der Motoren-Massenfertigung bedeuten würden.“

Der VDMA-Präsident fordert daher, die Euro-7-Regeln zu überdenken. „Die neue Abgasnorm sollte so ambitioniert gestaltet werden, dass sie einen Beitrag zum Umweltschutz und zum Klimaschutz leistet, aber gleichzeitig so ausgewogen sein, dass sie Forschung, Entwicklung und Produktion in Deutschland und Europa nicht abwürgt“, sagte Haeusgen. Die Luft sauberer zu machen sei ein wichtiges und technisch sowie wirtschaftlich machbares Ziel, ergänzte Hartmut Rauen, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Verbands. „Gerade deshalb brauchen wir aber einen offenen und konstruktiven Dialog, wie wir dieses Ziel erreichen wollen.“