Gründerboom : Die estnische „Start-up-Mafia“

Wer Zeit in der estnischen Hauptstadt Tallinn verbringt, kann Bolt nicht entkommen. An jeder Straßenecke stehen die mintgrünen E-Roller oder E-Bikes des estnischen Start-ups. Die Straßen Tallinns sind voll mit den mietbaren Autos des Unternehmens. Und wer sich Essen oder Supermarktartikel nach Hause bestellen möchte, nutzt dafür – natürlich – den Service von Bolt. Bolt ist eine estnische Erfolgsgeschichte. Investoren bewerteten das 2013 als digitale Taxialternative gegründete Unternehmen zuletzt mit 7,6 Milliarden Euro, es beschäftigt rund um die Welt mehr als 3000 Menschen und ist in 45 Ländern in Europa und Afrika aktiv – seit 2021 auch in Deutschland. Bolt ist nicht das einzige Beispiel für erfolgreiche estnische Start-ups. Estland hat zehn Einhörner hervorgebracht, also Unternehmen, die mit mindestens einer Milliarde Euro bewertet werden – in einem Land mit 1,3 Millionen Einwohnern. Dazu zählen etwa der Geldüberweisungsanbieter Wise oder das Softwareunternehmen Pipedrive. Um seine Erfolge zu vermarkten, hat das kleine Land eine Gruppe ausländischer Journalisten eingeladen und präsentiert stolz seine Gründerszene.

In Tallinns Stadtteil Telliskivi finden sich hippe Co-Working-Spaces und Start-up-Büros, die beinahe Berlin-Mitte blass aussehen lassen. Zum Vergleich: Deutschland kommt aktuell trotz gut sechzigfacher Einwohnerzahl nur auf 26 Einhörner. Auf die Bevölkerungsgröße umgerechnet, hat Estland die höchste Einhorn-Quote in Europa. Generell sind die Esten extrem gründungsfreudig. Auf eine Million Menschen kommen hier 865 Start-ups. Der EU-Durchschnitt beträgt 190. Wie kommt das kleine Land im Baltikum zu so einer aktiven Gründerszene?