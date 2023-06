Erz mit Elektro-Lastwagen : Wie werden Minen-Konzerne grün?

Aktualisiert am

Das Fördern von Bodenschätzen kommt mit großer Luftverschmutzung. Der australische Weltmarktführer BHP will gegensteuern. Das wird teuer.

Der größte Bergbaukonzern der Erde warnt vor einem Auf und Ab auf dem Weg zur Dekarbonisierung. „Unser Weg kann nicht linear sein“, sagte Graham Winkelman, bei der australischen BHP für die Verringerung des Treibhausgases zuständig. Der Konzern aus Melbourne, der große Vorkommen an Erz, Kupfer und Kohle in Australien und Chile hebt und in die Kali-Förderung einsteigt, werde gleichwohl sein Ziel erreichen, den Ausstoß von Treibhausgas bis 2030 um die angekündigten 30 Prozent des Wertes aus dem Jahr 2020 zu verringern. „Auf nahe Sicht erwarten wir aber eine Steigerung aufgrund der wachsenden Produktion“, sagte Winkelman bei einer Präsentation für Investoren und Banken.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur.



Bis zum Ende dieses Jahrzehnts soll der Abbau des Treibhausgasausstoßes rund 4 Milliarden Dollar kosten. Fast die Hälfte davon werde wohl an die großen Erzminen in Westaustralien fließen. Die Investitionen würden gegen Ende des Jahrzehnts gebraucht, wenn die technische Entwicklung vorangeschritten sei. Bis 2050 wollen die Australier den Ausstoß im operativen Geschäft (Scope 1 und 2) auf eine Netto-Null heruntergefahren haben.