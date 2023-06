Erstes Urteil : Haft für frühere Wirecard-Manager

Im global ersten Urteil gegen frühere Mitarbeiter des zusammengebrochenen Münchner Finanzdienstleisters Wirecard sind in Singapur zwei Manager zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Chai Ai Lim wurde zu zehn Monaten, James Aga Wardhana zu 21 Monaten Gefängnis verurteilt. Beide hatten sich zuvor schuldig bekannt, den früheren Asien-Finanzchef Edo Kurniawan bei der Veruntreuung von gut 88.000 und 223.000 Singapur-Dollar (rund 122.255 Euro) unterstützt zu haben.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. Folgen Ich folge

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Die 44 Jahre alte Chai war für die Kontenführung und Rechnungslegung bei Wirecard Asia am südostasiatischen Finanzplatz zuständig gewesen. Ihr 39 Jahre alter Kollege Wardhana arbeitete an der Prozessoptimierung in der Buchführung. Beide berichteten an Kurniawan – der wiederum als eine der Schlüsselfiguren im Wirecard-Skandal in Asien gilt.

Der gebürtige Indonesier hatte Singapur am 10. Oktober 2018 verlassen, noch bevor Ermittlungen gegen ihn bekannt wurden. Er ist untergetaucht und wird von den Singapurer Behörden und Interpol – die eine große Niederlassung in Singapur betreibt – seit August vergangenen Jahres mit einer „red notice“ weltweit gesucht.

Zugang zu Bilanzen

Als ehemaliger Chefbuchhalter der Wirecard Asia Holding (WAH) hatte Kurniawan Zugang zu den Bilanzdaten des Asiengeschäfts und soll diese nach Ansicht der Staatsanwaltschaft entscheidend verändert haben. Den Aussagen der Verurteilten nach bot Kurniawan ihnen Bestechungssummen, getarnt als „variabler Bonus“, in der Größenordnung der veruntreuten Gelder, wenn sie sich an dem von ihm geforderten Betrug beteiligten.

Inzwischen erstattete Chai den überwiegenden Teil des erhaltenen Geldes. Um Wardhana zu gewinnen, ließ Kurniawan dem Textilunternehmen Jacobson Fareast Marketing Services Geld überweisen, von dem später ein Teil ausgezahlt wurde.

Enger Kontakt von Jan Marsalek

Kurniawan gilt als verlängerter Arm von Jan Marsalek. Auch nach ihm wird weltweit gesucht, er soll in Moskau abgetaucht sein. Der ehemalige Wirecard-Vorstand war für das Asiengeschäft zuständig, auch die angeblich milliardenschweren Treuhandkonten in Singapur fielen in sein Ressort. Marsalek soll im Februar 2020 Gelder von Singapur auf die Philippinen transferiert haben.

Die 1,9 Milliarden Euro erwiesen sich jedoch nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft München I und des Wirecard-Insolvenzverwalters Michael Jaffé als Luftbuchungen. Derweil beharrt der ehemalige Wirecard-Chef Markus Braun im laufenden Strafprozess in München-Stadelheim auf seiner Position, selbst Opfer eines organisierten Betrugs geworden zu sein – mit seinem einst engen Vertrauten Marsalek an der Spitze.