Energieversorgung : Erstes LNG-Spezialschiff in Deutschland angekommen

Den Begriff LNG kannten vor einem Jahr nur wenige, inzwischen steht das Kürzel für die Hoffnung auf warme Wohnstuben und unterbrechungsfreie Industrieproduktion. Um statt russischem Pipeline-Gas auf „Liquified Natural Gas“ zugreifen zu können, hat die Bundesregierung vier Spezialschiffe gechartert, die das tiefgekühlte Gas nach Deutschland transportieren und es dann auch wieder erwärmen und so in den Gaszustand zurückversetzen. FSRU – Floating Storage and Regasification Unit – heißen die Spezialschiffe, die an eilends aufgebauten LNG-Terminals anlanden werden.

Schneller als der Staat ist allerdings ein privates Projekt: Am Mittwoch vermeldete die Deutsche Regas die Ankunft der „Neptune“ im Mukran Port auf der Insel Rügen. Hier macht das 280 Meter lange Spezialschiff einen Zwischenstopp auf dem Weg zum Industriehafen Lubmin. Zuvor muss der Tiefgang des Schiffs von 9,60 auf 5,20 Meter reduziert werden. Außerdem wird noch ein Rohradapter installiert, damit die FSRU an das Rohrsystem in Deutschland passgenau anschließen kann. Der Standort Lubmin/Greifswald ist ein wichtiger Knotenpunkt im deutschen Erdgasnetz.

Technisch gesehen, könnte das Terminal in Lubmin am 1. Dezember starten, wie Regas-Aufsichtsratschef Stephan Knabe vor wenigen Tagen versicherte. Allerdings können noch bis zum 28. November beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt in Schwerin Einwendungen abgegeben werden. „Zu jeder Zeit haben wir als Genehmigungsbehörde betont, dass wir für ein rechtssicheres Verfahren stehen“, kommentierte Till Backhaus, Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern. Die Deutsche Regas GmbH & Co. KGaA wurde im April 2022 gegründet. Das Unternehmen führt die Planungen der Unternehmensgründer für ein Wasserstoffprojekt aus dem Jahr 2016 weiter, das auf LNG angepasst wurde.