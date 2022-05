Kosten eines Gasembargos : Lanxess-Chef: „Wenn wir stehen, steht die Industrie“

Im Spezialchemiekonzern Lanxess weiß nun auch jeder Betriebsleiter, was zu tun ist, wenn ein Gasembargo kommt. „Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt, denn dadurch werden ganze Wertschöpfungsketten lahmgelegt“, sagte der Vorstandsvorsitzende Matthias Zachert am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. Für den Fall beziffert Lanxess als erster Konzern konkrete Kosten zumindest für die eigene Produktion. Der direkte Effekt wären 80 bis 120 Millionen Euro für das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda). Die indirekten Effekte in der Industrie durch fehlende Vorprodukte und später in Waren für Endkunden könne man nicht kalkulieren. „Wenn wir stehen, steht die Industrie“, sagte Zachert. Die Kosten seien am Ende deutlich höher.

Lanxess benutzt Gas und Kohle, um Strom und vor allem Dampf zu erzeugen, um seine chemischen Produkte herzustellen. In der Projektion hat das Unternehmen den Bedarf durchgerechnet und dabei vor allem große Auswirkungen für die Standorte in den Chemieparks in Leverkusen, Krefeld und Dormagen entdeckt. Wenn Gas nur noch aus den Niederlanden und Norwegen käme, müsse das Unternehmen bis zu 50 Prozent des Gasverbrauchs reduzieren – wodurch zuallererst die gasintensiven Betriebe heruntergefahren würden. Alle anderen würden zudem gedrosselt.

„In meiner Karriere noch nicht erlebt“

Im ersten Quartal hat Lanxess seine Preise wegen gestiegener Energiekosten auf Konzernebene um 31 Prozent erhöht. „Das habe ich in meiner Karriere noch nicht erlebt“, sagte Zachert. Noch sei allerdings keine Nachfrageabschwächung zu erkennen, auch weil es noch Nachholeffekte wegen der Corona-Krise gebe. Wenn die Energiepreise auf dem Niveau verharrten, würden sie für den Kölner M-Dax-Konzern auf Jahressicht Kosten von 1 Milliarde Euro und damit doppelt so viel wie im Vorjahr ausmachen.

Lanxess hat noch Kohlekraftwerke im Einsatz in Leverkusen und Krefeld, Zachert will aber am Ausstiegsplan festhalten, um die eigenen Klimaziele zu erreichen. Zwar sprach der Lanxess-Chef dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Respekt dafür aus, wie der versuche, die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren. Jedoch sei die Energiepolitik in den letzten 15 Jahren „amateurmäßig“ gehandhabt worden, kritisierte Zachert. „Wenn ich das so machen würde, müsste ich aus dem Job rausgeschmissen werden.“