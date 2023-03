Herr Jejdling, die Mobilkommunikationsmesse MWC ist gerade zu Ende gegangen. Was nehmen Sie aus Barcelona mit?

Die große Frage für alle ist, wie man 5G-Netze monetarisieren kann.

Es geht also darum, wie man damit Geld verdienen kann?

Stimmt. Es ist eine kritische Infrastruktur. Es geht jetzt darum, wie die Kunden sie nutzen. In den 20 wichtigsten Märkten, in denen wir 5G eingeführt haben, gibt es tatsächlich viel mehr mobile Breitbandanwendungen, bei denen die Menschen die höhere Geschwindigkeit und Sicherheit auf ihren Smartphones nutzen.

Was bringt Ihnen selbst denn 5G?

5G selbst ist eine kosteneffiziente Technologie. Sie bietet viel mehr Kapazität, im Vergleich zu 4G-Standorten um den Faktor zehn. Man hat mehr Spektrum, und das bringt insgesamt eine Energieeinsparung von mehr als 30 Prozent. Dies ist wichtig mit Blick auf die hohen Energiepreise in Europa. Es wäre nicht nachhaltig, mit dem 4G-Wachstum fortzufahren. Mit 5G kann Glasfaser durch Mobilfunkverbindungen ersetzt werden. Fixed Wireless Access, kurz FWA, wächst gerade stark auf dem US-Markt, hier gibt es eine große Dynamik, anders als in Europa. In Indien werden Haushalte über Mobilfunk mit dem Internet verbunden. 5G bietet also Anwendungsfälle, die über die reine Mobilität hinausgehen. Mobilfunknetze sind eine kritische Infrastruktur. Wie die Autobahnen in der Vergangenheit bauen Menschen heute die digitalen Autobahnen.

Wer wird am meisten von 5G profitieren?

5G ist nicht wirklich komplex, aber es bietet zahlreiche Möglichkeiten. 5G ist eine Innovationsplattform. Es gibt viele Anwendungen, zum Beispiel im Bereich der Produktion. Wir nutzen 5G selbst an unserem Fertigungsstandort in Dallas, Texas, zum Beispiel. Dort haben wir eine grüne Produktionsfabrik. 5G sorgt dafür, dass die Produktivität doppelt so hoch ist wie sonst. Man ist viel flexibler, es gibt keine Kabelverbindungen, es gibt Roboterfahrzeuge, die Waren sehr präzise aufnehmen und transportieren können. Das ist die nächste Generation mit Blick auf die Produktion. In Deutschland zum Beispiel unterstützen wir Audi und Mercedes mit der Technologie, und es gibt weitere industrielle Tests mit großen Partnern im Land.

Wie weit ist 6G schon fortgeschritten?

Um ehrlich zu sein: Meine Gedanken kreisen um 5G. Wir müssen es zu einem Erfolg machen. Natürlich gibt es noch eine andere Zahl in der Branche, nämlich 6G. Aber diese Technologie befindet sich in der Phase der Forschung und der technologischen Zusammenarbeit, wie es mit globalen Technologien üblich ist. Das braucht seine Zeit.

Aber Sie müssen doch eine Vorstellung davon haben, wie 6G aussieht und was es leisten kann.

Es wird ein stärker immersives Internet bieten, das Internet der Sinne, wie wir es nennen.

Also die Grundlage für das viel diskutierte Metaversum?

Das bietet 5G bereits.

Ab wann ist 6G für Sie interessant, wenn nicht jetzt?

Natürlich arbeiten wir bereits daran. Aber die absolute Mehrheit der 32.000 Mitarbeiter in unserer Netzwerksparte denkt über 5G und seine Anwendungen nach.

Sie arbeiten seit 17 Jahren für Ericsson. Nun sollen 8500 Stellen gestrichen werden. Ist das gerade eine der schwierigsten Phasen in der Geschichte des Unternehmens?

Stellenstreichungen sind immer schwierig. Die 8500 Stellen sind Teil der vorher angekündigten Einsparungen im Umfang von 9 Milliarden Kronen. Der Großteil davon entfällt auf den Bereich Produktabsatz. Es geht darum, Prozesse stärker zu automatisieren. Es geht nicht nur um die Entlassung von Mitarbeitern, sondern auch um Dinge wie Immobilien nach Covid. Ein Unternehmen muss zu jeder Zeit viele Dinge im Auge behalten. Natürlich ist es schwierig, wenn man Leute entlassen muss, aber wir müssen ein effizientes Unternehmen bleiben. Und wir dürfen unsere F&E-Bemühungen nicht reduzieren.

Wie wichtig ist F&E für Sie?