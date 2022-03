Berater Simon rät Unternehmen : „Erhöht die Preise schneller!“

Herr Simon, die Inflation ist da. Können Unternehmen jetzt kräftig bei ihren Kunden zulangen?

Unternehmen machen einen großen Fehler, wenn sie in der Inflation ihre Preise zu spät erhöhen. Manche Anbieter zögern Preiserhöhungen hinaus, weil sie hoffen, Marktanteile zu gewinnen. Das geht aber schief. Ich rate Unternehmen daher: Erhöht die Preise schneller! Die Preiserhöhungen sollten nicht unter der Inflationsrate liegen, sondern eher leicht darüber. Das funktioniert in einer Inflation auch einfacher.

Wieso?

Verbraucher verlieren im Fall einer starken Inflation ihre gewohnte Orientierung und können nicht mehr so gut beurteilen, ob ein Produkt teuer oder billig im Vergleich zur Konkurrenz ist. In einem Umfeld stabiler Preise achten Konsumenten penibel darauf, ob ein Liter Milch 80 Cent oder 90 Cent kostet. In der Inflation ist das anders. Das konnten wir auch bei Drogerieprodukten im inflationsgeplagten Brasilien beobachten. Das Überspringen von psychologisch wichtigen Preisbarrieren, wie etwa ein oder zehn Euro, ist in einer Inflation einfacher. Unternehmen, die sich in einer Inflation nicht trauen, rechtzeitig die Preise zu erhöhen, leben gefährlich.