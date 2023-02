Aktualisiert am

Taylor Swift führt die Jahresbestenliste des Label-Dachverbands IFPI an. Die Auswertung ist ein gutes Beispiel dafür, wie kompliziert die Welt der Musikcharts sein kann – und sie zeigt auch noch mehr.

Taylor Swift ist Rekorde und Auszeichnungen gewohnt. Auch den seit dem Jahr 2013 vergebenen Preis der „International Federation of the Phonographic Industry“ (IFPI) für den erfolgreichsten Interpreten eines Jahres hat sie schon zwei Mal gewonnen. Nun ist die dritte Trophäe dazugekommen, wie der globale Dachverband der Musiklabels am Mittwoch bekanntgegeben hat. Auf Platz zwei folgen die K-Pop-Superstars BTS, die im Jahr 2021 den Titel als bislang einziger Act verteidigt hatten, auf dem dritten Rang findet sich Drake ein.

Abgesehen von dem nächsten – und wirklich nicht notwendigen – Beleg dafür, dass die 33 Jahre alte Amerikanerin Swift zu den erfolgreichsten Acts der vergangenen Jahre gehört, lassen sich aus der Bestenliste noch einige andere interessante Dinge herauslesen. Aber der Reihe nach.

Wie Taylor Swift die Spitze erreicht hat

Der Verband berechnet das Ranking nach dem globalen Umsatz aus der Vermarktung aller Musikaufnahmen der Interpretinnen und Interpreten im Jahr 2022. Es fließen also die Einnahmen aus dem Streaming sowie dem Verkauf von Downloads und physischen Tonträgern ein. Als Label-Verband berücksichtigt der IFPI allerdings nicht die Einnahmen, die aus der Vermarktung der Rechte an den Texten und Kompositionen anfallen.

Auch hier fließen mitunter stattliche Summen an die Interpreten respektive ihre Partner in der Industrie, je nachdem wie stark sie beim Schreiben der von ihnen oder anderen Interpreten aufgenommen Werke als Songwriter involviert sind. Ebenfalls außen vor bleiben Einnahmen aus dem Fan-Artikel-Geschäft, etwaige Rechte-Verkäufe oder die Erlöse aus dem Konzertticketabsatz.

Taylor Swift ist zweifellos auf all diesen Ebenen sehr erfolgreich, vom Punkt Rechte-Verkauf einmal abgesehen. Sie selbst hat bislang noch keine Anteile an ihrem Katalog verkauft, lediglich ihre alten Aufnahmen, die ursprünglich im Besitz des Labels Big Machine Records waren, wechselten schon zwei Mal den Besitzer. Mit Blick auf ihr jüngstes Album „Midnights“, erschienen im Oktober 2022, sticht nun vor allem ein Punkt ins Auge: Allein in den USA, dem weltgrößten Musikmarkt, verkaufte sich das Album im vergangenen Jahr 945.000 Mal auf Vinyl wie die Auswertung des für die Charts zuständigen Unternehmens Luminate zeigt. Hinzu kamen 219.000 Downloads und 640.000 CDs.

Stattliche Werte in einem vom Streaming dominierten Gesamtmarkt – und für Umsatz-basierte Bestenlisten von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Schließlich kommen mit dem Tonträgerverkauf auf einen Schlag Einnahmen zustande, während sie sich über das Streaming erst mit der Zeit summieren. Dafür fällt aber eben mit jedem Stream aufs Neue eine Summe ab, wenngleich sie klein ist.

Nicht zuletzt in den USA werden die Charts im Gegensatz zu Deutschland aber nicht nach dem Umsatz berechnet, sondern nach Einheiten. Die Formel lautet wie folgt: Zehn einzelne Downloads von Songs eines Albums werden ebenso als eine verkaufte Einheit gewertet wie 1250 Streams eines Abonnenten oder 3750 in einem der verschiedenen werbebasierten Gratis-Angebote.