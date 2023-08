Der Lebensmittel-Discounter Aldi kauft im Südosten der USA rund 400 Supermärkte auf. Wie Aldi am Mittwoch mitteilte, übernimmt das Unternehmen vom Supermarkt-Konzern Southeastern Grocers die Ketten Winn-Dixie und Harveys in den Bundesstaaten Alabama, Florida, Georgia, Louisiana und Mississippi. Während einige Märkte unter ihrem bisherigen Namen weiterbestehen sollen, werden andere in Aldi-Filialen umgewandelt.

Einen Kaufpreis nannte Aldi nicht. Die Übernahme soll im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen werden.

„Die Transaktion unterstützt unsere langfristige Wachstumsstrategie in den USA“, erklärte der Chef von Aldi in den USA, Jason Hart. Der Discounter hatte bereits Pläne, in diesem Jahr landesweit 120 Märkte hinzuzufügen und damit bis Jahresende in den USA auf 2400 Märkte zu kommen.

Mehr zum Thema 1/

Das Unternehmen ist seit 1976 in den USA präsent. Die Aldi-Läden in dem Land gehören Aldi Süd, während Aldi Nord in den USA die beliebte Kette Trader Joe's besitzt, die ebenso wie das Mutterhaus auf preisgünstige Lebensmittel spezialisiert ist.