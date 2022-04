Investor in Wismar : Pipettenspitzen statt Schiffskabinen

Siedelt sich in Wismar an: der Laborausrüster Eppendorf Bild: Eppendorf

Anfang Januar sah es ganz düster aus für die Standorte der MV-Werften-Gruppe. Das Pokerspiel zwischen dem asiatischen Eigentümer Genting und dem deutschen Staat als potentieller Geldgeber endete in der Insolvenz der Werften. Mittlerweile zeigt sich, dass daraus für die Region an der Ostseeküste die Chance erwächst, Investoren aus ganz anderen Branchen anzuziehen. Am Freitag teilte der Laborausrüster Eppendorf mit, er werde in dem Fertigmodulwerk der MV-Werften-Gruppe künftig Produkte aus Hightech-Kunststoff herstellen. Wo bisher die Kabinen für Kreuzfahrtschiffe in Serie gebaut wurden, fertigt Eppendorf künftig Pipettenspitzen, Reaktionsgefäße oder Mikrotiterplatten, wie sie etwa für die Pharmaforschung benötigt werden.

Susanne Preuß Wirtschaftskorrespondentin in Hamburg. Folgen Ich folge





Für Eppendorf hat der Standort den Vorteil, dass es schnell vorangehen kann mit der gewünschten Expansion, erläuterte Co-Vorstandschef Peter Fruhstorfer im Gespräch mit der F.A.Z.: „Wir sind mit unseren Kapazitäten im Kunststoffwerk Oldenburg am Limit und müssen expandieren, um vor allem auch den europäischen Markt bedienen zu können.“ In Wismar könne man vorhandene Hallen nutzen, die Infrastruktur sei hervorragend, die Nähe sowohl zur Eppendorf-Zentrale in Hamburg wie zum Werk im holsteinischen Oldenburg sei hilfreich, und das nötige Personal werde man auch finden. Die bisher knapp hundert Beschäftigten der Fertigmodulfertigung der MV Werften bekämen keine Übernahmegarantie, könnten sich aber bewerben und könnten auch umgeschult werden, stellte Fruhstorfer in Aussicht. Man wolle mittelfristig mehrere hundert Mitarbeiter in Wismar beschäftigen.