Eon-Chef warnt vor Gasmangel : „Wir müssen mit einem Gaslieferstopp rechnen“

Herr Birnbaum, wie lange fließt noch russisches Gas nach Deutschland?

Sven Astheimer Verantwortlicher Redakteur für die Unternehmensberichterstattung.



Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf.

Das kann in Deutschland niemand seriös beantworten. Aber die Situation ist ernst, wir müssen uns entsprechend vorbereiten.

Viele fürchten einen Lieferstopp, wenn die Russen bei den nächsten Abrechnungen der Importeure im Mai auf Zahlung in Rubel bestehen sollten.

Ich spekuliere nicht. Wir müssen zu jedem Zeitpunkt mit einem Lieferstopp rechnen. Ob das im Mai sein wird oder im Herbst, ist dabei fast egal. Um vorbereitet zu sein, müssen wir jetzt unsere Notfallpläne an die aktuelle Situation anpassen und die Prozesse klarziehen. Dazu brauchen wir unbedingt auch eine bessere europäische Abstimmung.

In welche Richtung?

Wenn es zum Notfall kommt, muss die Solidarität halten. Wir sollten tunlichst vermeiden, dass dasselbe passiert wie bei den Corona-Masken und jedes Land nur an seine eigenen Interessen denkt. Denn dann schont jeder seine eigenen Speicher, schaut zum Nachbarn und sieht, dass der auch nichts abgibt. Also würden die Türen zugemacht werden, und dann hätten wir plötzlich keinen europäischen Gasmarkt mehr – und die europäische Solidarität wäre dahin.

Bereitet Ihnen die Vorstellung, dass Eon seinen Kunden möglicherweise das Gas abstellen muss, schon schlaflose Nächte?

Das wäre für mich in der Tat ein Alptraum. Unser Versprechen lautet: Wir liefern verlässlich Energie, die so unglaublich wichtig für unsere modernen Gesellschaften ist. Wenn wir diese Aufgabe nicht mehr erfüllen könnten, leidet jeder bei Eon und natürlich auch ich persönlich darunter. Aber der Fall ist möglich, dass wir auf Anforderung der Übertragungsnetzbetreiber Mengen im Verteilnetz reduzieren müssen und deswegen zum Kunden gehen und sagen müssen: Es tut mir leid, aber ich muss Dich abschalten.

Sie müssen die schlechte Botschaft überbringen und exekutieren.

Sozusagen. Und diese Situation müssen wir in Deutschland unbedingt vermeiden. Eons Anspruch ist es, immer zu liefern und wenn’s mal Probleme gibt, setzen wir alles dran, diese schnell zu beheben. Das hat unsere Mitarbeitenden nach dem Hochwasser im Ahrtal so unglaublich stolz gemacht, als wirklich alles zusammengebrochen war und wir eine Notversorgung in Rekordgeschwindigkeit wiederhergestellt haben. In der jetzigen Lage liegt es aber nur bedingt in unserer Hand, die Dinge zu lösen.

Könnten Sie Ihre Kunden im Ernstfall per Fernsteuerung abklemmen oder müssten Sie vor Ort einen Hahn abdrehen?

Aus der Ferne geht das nicht. Man müsste tatsächlich an den Schieber dran und zudrehen.

Es werden schon Konflikte befürchtet, weil Unternehmen die Betretung ihres Betriebsgeländes verweigern könnten. Brauchen Sie dann Polizeigeleit?

Es ist natürlich emotional sehr schwierig, wenn der Hahn zugedreht werden muss – durch den Kunden selbst oder mit behördlicher Unterstützung. Aber wir sind eine zivilisierte Gesellschaft, und ich erwarte, dass dies solidarisch und professionell ablaufen würde, auch wenn niemand erfreut sein wird.

Die Sorgen ihrer Industriekunden scheinen so groß, dass Eon-Aufsichtsratschef Kley gerade gefordert hat, zuerst private Kunden abzuklemmen. Dafür gab es eine Menge Kritik. Unterschätzt Eon den sozialen Sprengstoff?