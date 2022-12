Solardachziegel : Weltrettung von oben

Das Unternehmen Autarq aus Brandenburg hat den Niedergang der Solarbranche überlebt. Nun will der Solardachziegelproduzent in der Energiewende mitmischen. Das könnte sogar Tesla-Chef Elon Musk interessieren.

Gründer Cornelius Paul in der Produktionshalle von Autarq in Prenzlau Bild: Jens Gyarmaty

Es geht um nicht weniger als die Rettung des Planeten. Cornelius Paul formuliert es im ersten Gespräch allerdings etwas vorsichtiger: „Ich interessiere mich für die Zukunft dieses Planeten.“ Der 50 Jahre alte Elektrotechnikingenieur ist kein Mann großer Worte. Aber er ist ein Tüftler mit langem Atem.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft.

Schon 2004 hat es ihn in die Solarbranche verschlagen. Er hat also ihren großen Aufstieg in Deutschland miterlebt als Dienstleister für die Solarmodulbranche. Mehr als 100 Kunden hatte er. Doch dem schnellen Aufstieg folgte ein ebenso schneller Niedergang, als die Chinesen den Markt mit billigeren Solarmodulen fluteten. Im Aktienindex Tec-Dax, der einst wegen seiner vielen Solarunternehmen als „Solar-Dax“ in höchste Höhen kletterte, ist nur noch SMA Solar übrig.