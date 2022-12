Gasmangel : Die ungenutzte Energie der Zuckerrübe

In den fünf deutschen Werken von Pfeifer & Langen läuft gerade die Hochphase der Rübenkampagne, also die Zeit, in der die Bauern ihre geernteten Rüben anliefern, die in den Fabriken des Kölner Familienunternehmens dann zu Zucker weiterverarbeitet werden. Das bedeutet Hochbetrieb. „Unsere größte Priorität ist, dass die Fabriken während der Rübenkampa­gne 24/7 durchlaufen, denn die Rüben kann man nicht lange lagern“, sagt Michael Schaupp, einer der drei Geschäftsführer von Pfeifer & Langen und unter anderem verantwortlich für die Produktion des Zuckerherstellers. „Wir können es uns nicht leisten, die Fabrik an- und wieder abzustellen. Ansonsten gäbe es große Probleme mit der Logistikkette, weil die Rüben zu anderen Werken transportiert werden müssten.“

Anfang September hatte das Bundeskartellamt den vier in Deutschland produzierenden Zuckerunternehmen Nordzucker, Südzucker , Pfeifer & Langen und Cosun Beet im Falle eines Gasversorgungsnotstandes erlaubt, so eng zusammenarbeiten wie lange nicht. Konkret dürfen sie sich in diesem Jahr gegenseitig Produktionskapazitäten zur Verfügung stellen, um die Verarbeitung der Zuckerrüben zu sichern. Doch derzeit sieht es danach aus, dass sie das nicht brauchen.